Corte tumba norma que buscaba enviar a la cárcel a los reincidentes

La Corte Constitucional tumbó parte de una norma que había sido promovida por la Fiscalía como fórmula para combatir la reincidencia de los delincuentes, y conseguir que las personas vinculadas a delitos y que tuvieran antecedentes fueran enviadas a la cárcel de forma preventiva.

Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, la Corte debatió una demanda contra varios artículos del Código de Procedimiento Penal, entre ellos uno relacionado con las causales para que los jueces preventivamente puedan privar de su libertad a las personas procesadas por delitos.



Ante los altos índices de reincidencia en el país -según el Inpec a mediados del año pasado había 22.507 personas presas que ya en el pasado habían sido privadas de la libertad-, las autoridades buscaron alternativas para reducir esa tasa.



Se logró entonces la aprobación en el Congreso de un artículo que señalaba que si una persona era detenida o llevada a imputación de cargos y tres años antes de esto ya había sido capturada por cualquier delito se podía entender que “la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad”. Con ese argumento los fiscales del país empezaron a pedir a los jueces que quienes incurrieran en esa caracterización fueran enviados a la cárcel.

La Sala Plena de la Corte Constitucional examinó una demanda que afirmaba que esa norma “implementa un modelo penal que se basa en el pasado del sujeto y no reconoce que las personas pueden progresar, mejorar y crecer, lo cual es contrario al derecho penal de acto”.



El alto tribunal consideró que la detención preventiva debe valorarse en concreto y en relación con las características específicas del proceso, “mas no con circunstancias ocurridas y valoradas a la luz de los fines específicos de otro proceso”.



“De lo contrario, se estarían empleando decisiones precarias y provisionales sobre la probable responsabilidad penal de una persona como criterio indicador de peligrosidad, lo cual desconoce el derecho de toda persona a ser juzgada conforme al acto que se le imputa”, se lee en el comunicado de la Corte, ya que aún no se conoce el fallo completo.

La Corte señala que considerar que un capturado es un peligro para la sociedad por sus antecedentes implicaría la posibilidad de “detener y juzgar a una persona, solo en virtud de su pasado, o por la forma de ser o conducir su vida y no en virtud de sus actos”, lo que es contrario a la Constitución.



El alto tribunal afirma entonces en su decisión que la captura “es solo un criterio más a tener en cuenta, para imponer la medida de detención preventiva, el cual debe armonizarse con todos los demás requisitos establecidos en la ley procesal penal”.



Así las cosas, los jueces deberán analizar otros aspectos como la gravedad de la conducta y en específico si la persona constituye un riesgo para la integridad del proceso o cuando se prevea que evadirá la acción de la justicia.



El magistrado Alejandro Linares anunció la presentación de aclaración del voto sobre el fallo, apoyado por la mayoría de sus compañeros.



