Por patriarcal se cae ley que permitía restringir trabajos a mujeres

El Código Sustantivo del Trabajo en Colombia cumplirá en agosto 71 años de haber sido promulgado.

Este código establece en su artículo 108 las disposiciones que debe tener un reglamento de trabajo. Y entre esas disposiciones, la norma aseguraba que las empresas debían establecer las labores que "no deben ejecutar las mujeres y los menores de 16 años".



Al considerar que esa norma era patriarcal y machista, la Corte Constitucional eliminó la expresión "las mujeres".



Para la Corte esta restricción iba en contra de la dignidad humana, al afectar la autodeterminación, la igualdad, la no discriminación, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como la prohibición de generar tratos discriminatorios contra las mujeres

El alto tribunal consideró que esa norma tenía una "concepción patriarcal, que se encuentra descontextualizada y superada en la época actual", y que además no hay ningún fundamento constitucional válido para establecer ciertas labores que no pueden cumplir las mujeres.

Tanto la Procuraduría General como diferentes instituciones que dieron su concepto a la Corte manifestaron que la restricción de trabajos a las mujeres era machista, desproporcional y desigual.



El Ministerio Público, por ejemplo, aseguró que históricamente las mujeres han estado sometidas a exclusiones y a un trato distinto solo por el hecho de ser mujeres. Esto ha generado brechas entre hombres y mujeres en cuanto a las oportunidades laborales, diferencias que deben ser eliminadas por el Estado, buscando hacer efectiva la prohibición de la discriminación por razones de sexo.

Así, la Corte le dio la razón tanto a esas posiciones como a la del demandante, quien aseguró que la norma permitía que los empleadores generaran un trato discriminatorio basado en el sexo al especificar ciertos trabajos que no podían ser realizados por las mujeres.



Para el demandante, las labores que pueden ejecutar las mujeres deben definirse por sus facultades y méritos, no por un reglamento de trabajo que podría tener implícito un mensaje "humillante, degradante y paternalista, que reproduce un estereotipo sobre las mujeres como objetos de debilidad o incapacidad, lo cual atenta contra la dignidad de las mujeres".



Lo mismo opinó la Universidad Externado, que consideró que la norma del Código de Trabajo que acaba de tumbar la Corte no se ajusta a la Constitución Política al crear sin una causa razonable un trato discriminatorio. Así, la universidad asegura que al permitirse que el empleador restrinja las labores que pueden realizar las mujeres en el trabajo, se está limitando la autonomía de la voluntad y la posibilidad que cada quien tiene de diseñar su proyecto de vida.

Además, esa disposición iba en contra de la igualdad porque, asegura la universidad, las diferenciaciones en el trato deben ser razonablemente justificadas pues si no lo son, vulneran esa garantía de igualdad.



A juicio del centro educativo, no hay ningún criterio razonable para establecer que únicamente las mujeres son las que no pueden llevar cierto tipo de trabajos.



