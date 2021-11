Corte tumba incremento anual del 20 % de una prima de trabajadores del Sena

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó un apartado del decreto de ley 415 de 1979 que decía que, cada año, la prima de localización que se otorga a los trabajadores del Sena, como parte integral de la asignación básica mensual, debía aumentar un 20 por ciento.



Al estudiar una demanda, el alto tribunal dijo que ese aumento del 20 por ciento “desconocer el principio de movilidad salarial, en razón a su desproporción frente a la realidad del país y, especialmente, frente a los índices de inflación actuales”.



Eso sí, la Corte Constitucional dejó en claro que esta decisión no implica que la prima no será objeto de incrementos. El alto tribunal precisó que sí, la prima deberá tener aumentos anuales, pero “en el mismo porcentaje señalado para los incrementos salarios fijados por el Gobierno para todos los servidores públicos del Estado”.



Esta prima de localización la reciben los trabajadores del Sena que presten sus servicios en el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó y en la región de Urabá donde existen sedes permanentes del SENA, en los Departamentos del Cesar y la Guajira o en Centros Fijos de los Territorios Nacionales”.



El incremento anual del 20 por ciento fue demandado por Miguel Ángel Sánchez bajo el argumento de que se privilegiaba de forma desproporcionada a algunos trabajadores del Sena, sobre otros trabajadores que no lo reciben.



Según Sánchez, con el paso de los años, el incremento anual dejó de cumplir su propósito y ha significado que las escalas salariales no guarden relación con las responsabilidades, funciones y requisitos de los cargos.



En este caso, la Procuradora Margarita Cabello dijo que esa norma de 1979 estaba poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la entidad.



“Dicha prestación en la práctica no es adecuada para garantizar que los salarios mantengan en el tiempo su valor en relación con la cantidad y calidad de trabajo encomendado a los empleados”, dijo Cabello al estimar que el incremento del 20 por ciento anual es desproporcionado “en los casos en que el incremento del costo de vida anual difiere en gran medida a tal cifra, ya sea por defecto o por exceso”.

