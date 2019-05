Corte tumba nueva forma de cotización de trabajadores independientes

La norma que establecía que los trabajadores independientes debían cotizar, mes vencido, al sistema de seguridad social sobre el 40 % de su remuneración fue tumbada por la Corte Constitucional.

La Corte difirió el efecto de la decisión a dos años en los que el Congreso podría legislar y aprobar una ley con la forma de cotización.



Este miércoles, en Sala Plena, el alto tribunal declaró inexequible la disposición del Índice Base de Cotización (IBC) de los independientes, que se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, al considerar que el artículo 135 de la ley 1753 del 2015 no cumplía con el principio de unidad de materia.



Antes de esta norma -que derogó la Corte- todos los trabajadores independientes tenían que hacer el pago de salud, pensión y riesgos laborales por anticipado, para poder presentar sus cuentas de cobro.



La creación de esa forma de calcular el IBC, implicó que ya no se tenía que pagar antes, sino mes vencido; es decir, después de que el trabajador independiente reciba el pago por su trabajo.



La demanda que había sido presentada argumentaba que ese artículo no tenía relación con los objetivos del Plan de Desarrollo.



Al respecto, a la Corte habían llegado conceptos como el del Departamento de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Salud, que solicitaron a la Corte que no estudiara de fondo el asunto y se declara inhibida o, en su defecto, dejara la norma como estaba porque según ellos, sí se relaciona con un pilar del PND y con el objetivo de mejorar la salud de los colombianos. Finalmente, advirtieron que la norma permite un mejor y eficiente recaudo de las cotizaciones de independientes al Sistema de Seguridad Social, lo cual contribuye al mantenimiento de la sostenibilidad financiera y a la estrategia de Buen Gobierno.

Por su parte, la Cámara de Representantes, la Asociación de Trabajadores Independientes, y la Universidad Externado de Colombia pidieron declarar inexequible la norma al considerar que no existe conexidad entre la norma censurada y el Plan Nacional de Desarrollo en tanto no se relaciona de manera directa con los objetivos del PND.



Finalmente, la Procuraduría había pedido sacar la norma pues no se relacionaba con el PND y, en cambio, "se limitó a introducir en la ley del PND una disposición con el fin de llenar un vacío normativo en lo que tiene que ver con el IBC de los trabajadores independientes".​



