Decreto sobre medidas relacionadas con el PAE en La Guajira, otro que tumba la Corte

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó este miércoles 22 de noviembre el decreto de emergencia económica para La Guajira relacionada con el sector Educación, que adoptaba medidas especiales relacionadas con la implementación del Programa de Alimentación Especial (PAE) para ese departamento.



El Decreto 1269 de 2023, facultaba a las entidades territoriales encargadas del PAE "incorporar mediante acto administrativo los recursos asignados desde el Presupuesto General de la Nación para la operación y prestación del servicio, con el fin de ampliar su cobertura y el acceso, incluso durante el período de receso escolar".

Sin embargo, la Sala, otorgó efectos diferidos a aquellas disposiciones que se relacionen con el agua, tal y como quedo contemplado en la declaración de inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023 (decreto madre), adoptados por este Tribunal en la Sentencia C-383 de 2023.



“La insuficiencia de agua impacta directa y gravemente en la necesidad básica de alimentación; el agua potable es un componente esencial de cualquier dieta humana, como también es un medio irreemplazable para el cultivo de alimentos, la limpieza de los mismos y su preparación”, destacó la Corte en su decisión.



En últimas, según el alto tribunal, el agua “es condición de posibilidad para la alimentación adecuada y para combatir la desnutrición infantil”, objetivos a los que responde PAE en los términos del Decreto 1269 de 2023.

Visita del presidente Gustavo Petro a La Guajira, a finales de junio pasado. Foto: Presidencia

No obstante, la Sala expresó que en la medida en que no toda la población está escolarizada, “el Gobierno nacional deberá adoptar otras estrategias adicionales de provisión de alimentos que no dependan de manera exclusiva de la escolarización, sin que ello implique que la decisión de extender el PAE sea en sí misma discriminatoria".



Con esta decisión, el alto tribunal ha declarado inexequible 11 decretos de la emergencia para La Guajira, y fuentes del alto tribunal aseguraron que están todavía en estudio otros 3 actos legislativos.



Dentro de los decretos declarados inexequibles se encuentra el Decreto 1085 de 2023 (norma madre), mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, a propósito de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento debido a la falta de acceso a servicios básicos vitales.

