Corte tumba condena contra la Nación por el atentado al club El Nogal

Al estudiar una tutela, la Corte Constitucional tumbó la condena que había proferido el Consejo de Estado en el 2018 contra la Nación por el atentado al Club El Nogal, cometido en el 2003 por la extinta guerrilla de las Farc. Este atentado, cometido con un carro-bomba, dejó 39 muertos y 138 heridos.

Al evaluar una tutela de la Nación, encabezada por el Ministerio de Defensa, en una votación de ocho contra cero, la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que en la condena el Consejo de Estado incurrió en un desconocimiento de sus precedentes jurídicos, y además falló en la carga argumentativa para condenar a la Nación.



Así, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo de Estado que emita una nueva decisión al respecto.



En la votación mayoritaria no participó la magistrada Cristina Pardo, quien se declaró impedida en este caso.



Hace dos años el Consejo de Estado había condenado a la Nación a reparar económicamente a las familias afectadas considerando que el Estado era responsable administrativa y patrimonialmente por "la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones" de este club.



Esa decisión se tomó en una sala conformada por la magistrada Stella Conto Díaz y la conjuez Sol Marina de la Rosa. Sin embargo, para la Corte Constitucional esta Sala no tuvo en cuenta la misma jurisprudencia del Consejo de Estado, específicamente un fallo del 2017 de la Sala Plena de la Sección Tercera sobre el régimen de responsabilidad del Estado en cuanto a los daños que se producen por atentados terroristas.

Contra ese fallo del 2017, Conto Díaz salvó su voto y justamente los argumentos de ese salvamento fueron los que usó en el 2018 para condenar al Estado por el atentado al Nogal.



Para la Corte Constitucional, en la condena a la Nación por este atentado la decisión que profirió la sala con ponencia de Conto no tuvo en cuenta que las razones válidas para condenar al Estado por atentados terroristas son una falla del servicio, un riesgo excepcional o un daño especial. Sin embargo, dice la Corte Constitucional, el fallo de Conto no precisó en cual de esas tres responsabilidades estaba señalando su imputación de responsabilidad.



Así, plantea la Corte, si en esta condena por el caso de El Nogal la imputación de responsabilidad al Estado era el riesgo excepcional en el que se puso a la población civil, el acto violento necesariamente debía estar dirigido a un blanco -individuo o institución- representativa del Estado, o a una instalación militar, policial, o establecimiento público.



Es decir, por ser el Club El Nogal una entidad privada y no del Estado, para la Corte Constitucional -según la jurisprudencia del mismo Consejo de Estado- no era posible condenar a la Nación.

El argumento que tuvo el Consejo de Estado para condenar a la Nación era que el Estado había incumplido sus obligaciones de prevenir, de garantizar seguridad y proteger a la población ya que organismos como la Fiscalía, el DAS, el Ministerio de Defensa, del Interior y la Policía "se abstuvieron de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República".



Para la Corte Constitucional, sin embargo, el fallo de condena no expuso ni comprobó de forma clara que para el Estado hubiera sido previsible la ocurrencia de ese atentado, en el sentido de "no dejar casi margen a la duda", una exigencia que para el alto tribunal venía de la misma jurisprudencia de la justicia concenciosa-administrativa.



La Corte Constitucional afirma que la información que se tenía no permitía a la administración determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se iba a concretar el atentado.



Otro de los argumentos del Consejo de Estado era que se había puesto en riesgo a la población civil que frecuentaba El Nogal ya que organismos públicos usaron las instalaciones de este Club, en Bogotá, para realizar eventos institucionales del Gobierno.



Según el Consejo de Estado, en el club se habían hecho reuniones de altos funcionarios del Estado, auspiciados por el Ministerio del Interior, y además se había comprobado "la pernoctación de la ministra de Defensa de la época (Martha Lucía Ramírez) en el lugar donde se produjo el ataque".



Pero para la Corte Constitucional, en la sentencia de condena nunca quedó claro que el atentado estuviera dirigido necesariamente contra funcionarios públicos. Además, afirma el alto tribunal, la bomba explotó en El Nogal tres meses después del último día en que la entonces ministra de defensa pernoctó en este Club.



Al caerse la condena contra la Nación, el Consejo de Estado debe volver a evaluar esta demanda y volver a emitir una decisión que tenga en cuenta los errores que le señaló la Corte Constitucional.



