La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó un apartado de la Ley 1609 de 2013 que le permitía al Gobierno expedir decretos con disposiciones sobre el régimen sancionatorio de aduanas y el decomiso de mercancías.



Al estudiar una demanda, el alto tribunal dijo que eso debe estar contenido en una ley que tramite el Congreso.



En concreto, la Corte tumbó el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1609 del 2013, “Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas”. Esa decisión tiene efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2023.



Lo anterior, para que en el plazo de dos legislaturas, el Congreso expida una ley que contenga el régimen sancionatorio y el decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable.



Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, la Corte Constitucional concluyó que el régimen sancionatorio aduanero y el decomiso de mercancías, así como el procedimiento aplicable, “no son materias que puedan ser objeto de regulación administrativa mediante decretos expedidos por el Gobierno son sujeción a las normas generales contenidas en leyes marco”



El alto tribunal dijo que “si bien es cierto el régimen sancionatorio en materia de aduanas guarda cierto grado de conexidad temática con el régimen aduanero en general, pues se trata de un instrumento jurídico que disciplina la conducta de los particulares destinatarios en este ámbito, no por esa sola circunstancia el Gobierno se encuentra facultado por la Constitución para expedirlo o modificarlo”.



Los argumentos

En primer lugar, dijo la Corte, que “dicha materia no se encuentra cubierta por las facultades expresamente señaladas en los artículos 150.19, literal c) y 189 numeral 25 de la Carta Política que deban ejercerse por el Gobierno con sujeción a normas generales que contemplen reglas o criterios generales para tales efectos”.



En segundo lugar, explicó el alto tribunal, el “régimen sancionatorio, el decomiso de mercancías y los procedimientos aplicables no son temas que puedan ser objeto de regulación administrativa por el Gobierno”.



“La regulación en materia sancionatoria debe respetar el principio de reserva de ley y en ella debe garantizarse la efectividad de los derechos constitucionales de acceso a la administración pública, audiencia, defensa, contradicción, impugnación y, en general el derecho al debido proceso, lo cual no se logra mediante la expedición de normas generales con las cuales simplemente se señalen los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones del régimen de aduanas”, dijo la Corte.



El alto tribunal dijo que, además, estos asuntos no corresponden a razones de política comercial y señaló que la norma demandada “en realidad comporta una habilitación no permitida por la Constitución al Gobierno para que sea éste el que, mediante decretos que dicte en desarrollo de ley marco, establezca el régimen sancionatorio aduanero, el decomiso de mercancías y el proceso aplicable en esta materia”.



Por esa razón, la Corte dijo que “la disposición acusada es inconstitucional porque traslada de manera abierta e irregular al Gobierno una potestad de regulación que es de competencia exclusiva del legislador a través de normas ordinarias, con lo cual la determinación de los elementos que configuran la responsabilidad sancionatoria en materia aduanera quedó librada al criterio discrecional del Gobierno, en abierta contradicción con los principios constitucionales de legalidad, de tipicidad y de reserva de ley”.



