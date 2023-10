Corte tumba artículo de reforma tributaria que daba beneficios a estudiantes del Icetex

Por considerar que el artículo 95 de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro no se debatió ni se aprobó como corresponde en el Congreso, la Corte Constitucional tomó la decisión de tumbarlo.



(Lea: Policía pasó de 42 generales en 2022 a solo 12: unidades claves, en manos de coroneles)



Dicho artículo fijaba que a las las universidades o IES les correspondía asumir el pago de los intereses, que estuvieran por encima del Índice de Precios al Consumidor, una medida que terminaba beneficiando a los estudiantes.

Facebook Twitter Linkedin

Una audiencia en la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

La medida aplicaba sobre los créditos educativos suscritos entre los estudiantes y el Icetex.



(Además: Esta es la millonaria suma en que se subastó el Ferrari de 'Falcon', 'narco puro')



Dicho articulo señalaba que los beneficiados serían aquellos que no cuenten con subsidio de tasa otorgado por el Gobierno y cuyos créditos no estén en periodo de amortización, y ya está en marcha por la mayoría de las universidades.



“El Artículo 95 no se presentó ni se debatió en las comisiones constitucionales permanentes de asuntos económicos y sólo se propuso y aprobó durante los debates de las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. A pesar de las afirmaciones de entidades gubernamentales que vinculaban el artículo con la finalidad principal de la reforma tributaria, es decir, la obtención de recursos para gastos sociales, la Sala concluyó que tal argumento no excusa la falta de un debate integral en todas las fases del proceso legislativo”, señaló el alto tribunal en su decisión, tras ponencia del magistrado Jorge Ibáñez.

Facebook Twitter Linkedin

Oficina de la Procuraduría Foto: El Tiempo

La decisión emplaza al Congreso para que entre a legislar sobre los distintos recursos financieros existentes en el mercado.



(También: Cárcel La Picota está sin agua; internos reportan celdas llenas de excremento)



En varias demandas que llegaron a la Corte con relación al artículo se señalaba que este era contrario a la Constitución porque se trata de un tributo y estos tienen unas exigencias específicas para poder crearse, entre los cuales está que el cobro sea proporcional al beneficio que recibe el contribuyente, ya que, dice el recurso, las instituciones de educación superior no reciben provecho alguno con este cambio.

Ya en junio pasado, la Procuraduría le había solicitado a la Corte Constitucional que tumbe un artículo al indicar que la Constitución de 1991, en su artículo 338, dispone que, cuando se crea una contribución, el Congreso debe asegurarse de que haya una convergencia entre el sujeto pasivo de esta y el beneficiario del mismo. Y, por eso, indicó que la medida es inconstitucional.





En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: