Corte suspende visitas virtuales entre padre e hija por posible abuso sexual

La Corte Constitucional informó este martes 31 de octubre que suspendió el régimen de visitas virtuales entre un padre y su hija por posible caso de abuso sexual.



La decisión fue realizada por la Sala Tercera de Revisión que cerró el proceso de restablecimiento de derechos en favor de una niña y “mantuvo las visitas virtuales entre ella y su padre, a pesar de que había denunciado tocamientos indebidos en su contra por parte de este”.

“Para la Corporación, la autoridad judicial omitió valorar pruebas que permitían determinar si las visitas virtuales afectaban la salud de la menor”, señaló la Corte en un comunicado.



También señaló que le reprochó al juzgado “no haber realizado ninguna actividad de verificación respecto de la afirmación que, al parecer, hizo la menor sobre su no deseo de realizar visitas virtuales con su papá”.



Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Sala advirtió que el juzgado “tenía el deber” de verificar la ausencia de riesgos para los derechos de la niña y, en especial, de garantizar que su opinión fuera expresada de manera libre.

Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

“La Corte recordó que el derecho de los niños y niñas a tener una familia y a no ser separados de ella implica garantizar las relaciones entre los menores de edad y sus padres, salvo que se presenten circunstancias que no permiten la garantía de sus derechos”, dijo la corporación en el comunicado.



En el caso concreto se acreditó que, si bien la realización de visitas virtuales no es igual de perjudicial a las presenciales, aquellas han generado efectos negativos en la salud de la niña.



Además, la Corte ordenó suspender el régimen de visitas y remitir a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía copia del expediente de tutela para que se tomen las decisiones que considere pertinentes en dos noticias criminales en contra del padre, las cuales en su momento fueron archivadas.

