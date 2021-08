Corte suspende examen para aspirar a cargos de jueces y magistrados

La Corte Constitucional suspendió el examen de conocimiento programado por el Consejo Superior de la Judicatura para el 29 de agosto de 2021 dentro del concurso para cargos de jueces y magistrados de tribunales de diferentes jurisdicciones en el país.



Se trata de una medida provisional, mientras se estudian de fondo dos tutelas que se presentaron en contra de la decisión de la Judicatura de volver a realizar las pruebas de la Convocatoria 27 que se abrió desde 2018 con dicho fin.



La Convocatoria 27 se dispuso mediante acuerdo del 16 de agosto de 2018 para adelantar el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Luego de que se hicieran los exámenes de conocimiento, algunos participantes manifestaron el error en la calificación.



En mayo de 2019, la Universidad Nacional de Colombia dictó las respectivas corrección y en junio salió el listado de personas admitidas. No obstante, el 23 de octubre de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura notificó que en la convocatoria 27 de la Rama Judicial se anularían las calificaciones y que, el examen se volvería a presentar en el año 2021.



Su argumento fue que se evidenciaron múltiples errores en el ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y

en la construcción de las pruebas y en la misma estructuración de las preguntas, entre otros.



Así lo determinó en la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020. Contra esa decisión se presentaron múltiples tutelas, dos de las cuales fueron admitidas en julio de 2021 para revisión en la Corte Constitucional en el despacho de la magistrada Paola Meneses.

A petición de los tutelantes, la Sala decretó la medida cautelar y suspendió la realización de las pruebas programadas para el 29 agosto de 2021al estimar que si las mismas se realizan, "podría generar prima facie una afectación considerable del derecho al debido proceso administrativo y la confianza legítima del accionante".



"Ello es así, en la medida en que, pese a haber obtenido previamente un puntaje satisfactorio para aprobar las pruebas y avanzar a la siguiente etapa del concurso de méritos, la realización de nuevas pruebas daría lugar a nuevas calificaciones y, por lo tanto, a la conformación de un nuevo grupo de personas aprobadas para avanzar a dicha etapa", dijo la Corte.



"Este hecho incidiría de manera negativa en las expectativas y los derechos cuya protección se pretende mediante las acciones de tutela de la referencia", agregó la Sala.



El auto firmado por las magistradas Paola Meneses, Gloria Ortiz y Cristina Pardo asegura que hacer las pruebas "podría afectar el interés de otras personas interesadas en el concurso de méritos".



"Ello es así, por cuanto el accionante no es la única persona que podría ver afectada su expectativa de acceder a los cargos para los que concursaron, tal como se puede constatar con los resultados de las pruebas realizadas el 2 de diciembre de 2018, publicados mediante la Resolución CJR19-067930, y (ii) con los resultados de las nuevas pruebas, se configurarían nuevos principios de expectativas que podrían entrar en conflicto con los de quienes ya habían alcanzado el puntaje requerido para avanzar a la siguiente etapa del concurso de méritos".



"No se afecta a las entidades accionadas, porque la decisión adoptada mediante la Resolución CJR20-0202 no pierde sus efectos de manera definitiva, sino únicamente de forma transitoria, mientras se resuelven las acciones de tutela de la referencia", explicó la Corte.

