Corte Suprema señala cuándo el exhibicionismo es considerado un delito

En el 2017, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 9 años y tres meses de prisión a un hombre acusado de mostrarles su pene a dos menores de 8 y 14 años de edad, en plena vía pública.

En ese caso, aunque la defensa aseguró que su conducta no fue dolosa, afirmando que él estaba orinando en un callejón, el Tribunal lo condenó como responsable de actos sexuales con menor de catorce años.



El caso llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo absolvió y que aclaró en un fallo en qué circunstancias el exhibicionismo constituye un delito.



En primer lugar, el alto tribunal encontró que aun cuando pudo ser cierto que el hombre estaba orinando en el espacio público, también lo es que después de esa acción fisiológica decidió mostrarles su pene a las niñas por varios segundos, incluso impidiéndoles seguir su marcha.



Pese a esto, dijo la Corte, no se demostró que el acusado entablara comunicación con ellas, que se masturbara o que se tocara el cuerpo, o hiciera gestos “que insinuaran alguna práctica de naturaleza erótico-sexual”.

Según el alto tribunal, el exhibicionismo consiste en “el impulso a mostrar los órganos genitales”. Y djo que en la mayoría de países de Latinoamérica y Europa se prohíben y se sancionan las exhibiciones obscenas lascivas, es decir, las de contenido sexual explícito, no la simple exposición de los órganos genitales. También, que en varios países el exhibicionismo con contenido sexual en los espacios públicos se penaliza de forma autónoma como un “acoso sexual callejero”.



En Colombia, afirma la Corte, el Código Penal vigente no prohíbe de forma autónoma los actos exhibicionistas.



Pero además, señaló el alto tribunal, aunque lo que vieron las dos niñas fue un acto “grotesco, vulgar, impúdico y degradante que generó malestar e intimidación en ellas, propio de un acoso sexual callejero”, en Colombia ese delito no se ha creado, como sí sucede en otros países al considerarlo violencia de género. En el país, esa conducta solo es sancionada con una contravención castigada con el Código de Seguridad y Convivencia.



De otro lado, señaló, en el país no se sanciona por sí sola la desnudez en la calle, ni tampoco se penaliza el exhibicionismo únicamente porque el observador sea un menor.

¿En qué casos se castiga con una pena?

Para poder ser sancionado penalmente, el exhibicionismo debe poder encasillarse como un “acto de naturaleza sexual” tipificado bajo el delito de actos sexuales abusivos, o de una injuria por vías de hecho, cuando la exhibición se hace para “menoscabar” el honor de otra persona.



Para que estos actos puedan judicializarse, dice la Corte, deben ser “explícitamente sexuales”, buscar “la satisfacción de una apetencia sexual” y quien los comete debe tener un “ánimo libidinoso”, algo que no encontró en el caso de las dos niñas.



De otro lado, señaló que tampoco puede ser visto como exhibicionismo darse besos o caricias en público, aun cuando esto sea observado por niños.

Por eso, el alto tribunal afirmó que en Colombia, así como en otros países, “existen actos de alguna connotación sexual cuya ejecución pública es tolerada o socialmente aceptada, aun cuando algunos sectores puedan considerarlos vulgares, inmorales, grotescos o impúdicos”.



