Arranca puja en la Corte Suprema para elegir Fiscal General

Este miércoles, desde las 8 a. m., la Corte Suprema de Justicia votará sobre la terna que le entregó el presidente Iván Duque la semana pasada, compuesta por tres de sus actuales funcionarios: el alto consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa; la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González; y el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez.



La votación se hará con los 16 magistrados que actualmente componen la Sala Plena, justo el mínimo de votos que se requieren para tomar una decisión. Eso significa que para elegir Fiscal, el alto tribunal tendrá que tomar una decisión unánime.

Y es allí donde pareciera no estar tan claro el panorama, debido a las divisiones que ha mostrado la Corte en lo corrido de este año y que no le han hecho fácil la toma de decisiones. Así, por ejemplo, la Corte tiene siete vacantes debido a que en las salas plenas ningún candidato ha llegado a los 16 votos para poder ser elegido como magistrado del alto tribunal.



Justamente este martes la Corte se reunió para intentar llenar sus sillas, pero no lo consiguió, por lo que sigue teniendo tres vacantes en la Sala Laboral, tres en la Penal y una en la Civil.Y luego de las votaciones frente al Fiscal, la Corte intentará una vez más llenar sus vacantes.



Si este miércoles los magistrados de la Corte no logran elegir ni al próximo Fiscal General -que deberá reemplazar en el cargo a Néstor Humberto Martínez, que renunció hace 7 meses- ni llenar sus vacantes, aún no está claro si se vuelvan a reunir este año para volver a las votaciones, antes de que inicie la vacancia judicial el 20 de diciembre.



El jueves de la semana pasada los candidatos a Fiscal se presentaron ante la Corte exponiendo sus propuestas, jornada en la que el alto tribunal, además, les preguntó por temas espinosos como el caso Odebrecht, la relación con la JEP y la sala de interceptaciones Esperanza.

Quiénes son los ternados

Clara María González

Es abogada de la Universidad del Rosario, experta en derecho electoral, administrativo y civil, y fue árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde el 21 de agosto del 2018 se desempeña como secretaria Jurídica de Presidencia.



Ha acompañado a Duque y, en general al Centro Democrático, en varias de sus campañas políticas, incluida la de Óscar Iván Zuluaga. Fue candidata a la Contraloría en varias ocasiones.



Durante su segunda presidencia, Uribe la quiso incluir en una de sus ternas para Fiscal General, pero ella no aceptó. González, quien tiene experiencia como consultora jurídica en entidades privadas y públicas, fue conjuez de la Corte Constitucional y registradora nacional.



Fue abogada, primero, de la exsenadora Piedad Córdoba y, después, de la excongresista Yidis Medina, en demandas de pérdida de investidura que ellas enfrentaron. Formó parte de la terna para fiscal ad hoc del caso Odebrecht que el presidente Duque envió a la Corte hace un año y de la que finalmente fue elegido Leonardo Espinoza.

Camilo Gómez Alzate

Es abogado de la Universidad Javeriana y es el actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde ha estado al frente de casos claves como la millonaria demanda que el Estado le ganó a la multinacional Odebrecht en el proceso en el que esta reclamaba reparación por las actuaciones oficiales tras el escándalo de corrupción.



Fue secretario privado de Andrés Pastrana en la alcaldía de Bogotá, en 1988 y funcionario de la campaña Andrés Presidente en 1994. Cuatro años después fue secretario privado de Pastrana en Palacio, y de allí pasó a ser alto comisionado para la Paz de ese gobierno en reemplazo de Víctor G. Ricardo. Fue él quien estuvo al frente de los diálogos del Caguán, que después de casi tres años no llevaron a ningún acuerdo con las Farc.



En 2014 fue candidato a la vicepresidencia como fórmula de Marta Lucía Ramírez, de quien es considerado uno de sus hombres más cercanos.



Su nombre había sonado para otra terna clave, la de Procurador General, que aunque se eligirá casi a finales del año entrante, ya empezaba a calentarse. ​

Franciso Barbosa

Francisco Roberto Barbosa Delgado, quien desde agosto del 2018 es el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Gobierno, estudió Derecho con el presidente Iván Duque en la Universidad Sergio Arboleda. Allí, según lo ha reconocido el mismo Barbosa, se convirtieron en grandes amigos desde hace más de 20 años.

​

De hecho, se ha dicho que es uno de los funcionarios más cercanos a Duque y se considera que es de sus más importantes consejeros.



De 45 años de edad, es especialista en Relaciones Internacionales y en regulación y gestión en telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Además, es máster en Historia y Derecho Público, y doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia).



Pasó 20 años como asesor jurídico y en temas de derechos humanos de varias entidades públicas y privadas, también fue fiscal especializado de la unidad de Derechos Humanos (2003-2004), entre 2016 y 2017 fue asesor de Derechos Humanos en la Alcaldía de Bogotá. Enfrentó polémicas porque en un primer momento defendió el proceso de paz con las Farc y luego se convirtió en uno de sus más fuertes críticos.

