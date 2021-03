'Que un padre le hable mal a su hijo del otro progenitor es maltrato'

Que un padre o madre le hable mal a su hijo de su otro progenitor afecta socologicamenre al menor, puede repercutir negativamente en su desarrollo integral y además lesiona los lazos paterno-filiales. Así lo advirtió la Corte Suprema de Justicia en un fallo en el que llama la atención a los padres y madres de familia para que se abstengan de realizar este tipo de comportamientos.

El alto Tribunal señaló que en ocasiones como consecuencia de los conflictos

personales y la falta de entendimiento entre los padres separados, uno de éstos o ambos, haciendo uso indebido de su rol parental, y valiéndose de su relación de confianza y autoridad respecto de su menor hijo, desdibuja la imagen positiva que el niño o la niña tiene frente al otro progenitor "Y en su lugar, construye y refuerza una impresión negativa de éste, en particular, en el desempeño de su rol paterno o materno".

En un fallo en el que resolvió la petición de un padre para poder modificar el régimen de las visitas a su hija, la Corte dice que este comportamiento "constituye un tipo de maltrato psicológico hacia los niños, niñas y adolescentes que, desde luego, desborda el libre ejercicio de la responsabilidad parental y devela un total desinterés del padre agresor por el bienestar integral del menor afectado; pero, también representa una forma específica de violencia de género".



Y añade que en ese tipo de comportamientos, sin duda, "existe una intención de perjudicar al padre o a la madre vilipendiada".



Igualmente señala el fallo, con ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, que frente a posible casos en los que los padres separados y en procesos legales por temas de custodia y demás, los jueces de familia deben, forzosamente, tener en cuenta la opinión del menor involucrado.

Y que tendrían que realizar "un examen detenido y razonado de sus manifestaciones, en conjunto con los demás medios probatorios recopilados, en particular, la valoración desde el área de psicología, y la declaración de los progenitores, con plena observancia de su debido proceso".



Así mismo señaló que esa valoración debe llevar a detectar posible casos de maltrato al menor por parte de uno de los padres y establecer los correctivos del caso.



El Tribunal recordó que ya en una decisión anterior en la que analizó el caso de un hombre que hablaba mal de la madres de la menor ya se había pronunciado sobre ese tipo de hechos: "El comportamiento manipulador de los padres hacia los hijos, corresponde a un tipo de violencia de género en donde la víctima no es solo el menor involucrado, sino también el progenitor que se ve injustamente vilipendiado por el

excompañero transgresor.



En el caso concreto que examinó la Corte se cuestionó que no se escuchó a la menor, aún sabiendo que había manifestaciones de ambos padres de que el otro intentaba manipularla.



"Para la Corte, era determinante escuchar la versión de la niña, conocer cuál

era su percepción respecto de cada progenitor y auscultar el porqué mostraba una actitud renuente frente a las reuniones virtuales con su padre", se lee en la decisión.



Y enfatizó que "el derecho de los padres a mantener una relación estable y libre de

condicionamientos frente a sus hijos no es absoluto, pues tiene como límite los intereses prevalentes de los niños, niñas y adolescentes".



Y finalmente ordenó dejar sin efecto la decisión inicial sobre el régimen de visitas del progenitor y adelantar los estudios para establecer si su comportamiento estaba afectando a la menor.

