Corte Suprema se inhibe de abrir investigación contra Claudia López

La Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Especial de Instrucción, se negó a abrir una investigación contra la exsenadora y candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López por un una denuncia que había hecho en su contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos.

El alto tribunal archivó la denuncia de Ramos en la que pedía investigar a Claudia López por injuria, calumnia y hostigamiento. Según Ramos, López había hecho afirmaciones deshonrosas en su contra en sesiones parlamentarias, en sus redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación.



Pero la Corte consideró que no había razón para abrir una investigación penal porque a pesar de que lo que había dicho públicamente López podía resultar molesto o incómodo, no tenía la connotación delictiva que Ramos pretendía atribuir a esos mensajes.





Así, la Corte asegura que en las expresiones de López no hubo una real malicia o intención de causar daño, sino que sus declaraciones se dieron dentro del marco de su ejercicio parlamentario, labor que se caracteriza, dicen los magistrados, por la exaltación y el apasionamiento a la hora de defender una postura ideológica distinta a la de las diferentes agrupaciones políticas.



La Sala Especial de Instrucción aseguró que no se puede pretender que por la vía del derecho penal se resuelvan todas y cada una de las provocaciones, sarcasmos o ironías que en ejercicios como el parlamentario se realizan.

Esto porque, si se pretende callar o censurar esas expresiones, dice la Corte, el ejercicio de la función parlamentaria se tornaría inviable. Además, esto llevaría a congestionar el sistema judicial en la Corte Suprema, como órgano de cierre encargado de investigar a los aforados.



En este contexto, la Corte exhortó a que los conflictos derivados de la discusión política se tramiten por vías distintas a las del derecho penal pues este camino sólo se debería aplicar cuando las demás herramientas legales no son suficientes.



Así, la Corte ratificó un auto del 5 de julio del año pasado en el que la Sala de Casación Penal ya se había negado a abrir una investigación contra López.



