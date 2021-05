Corte Suprema revisará condena del exsenador Iván Moreno

El 27 de octubre de 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión al exsenador Néstor Iván Moreno Rojas por su participación en el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.



Aunque esa sentencia fue en única instancia y está en firme, el alto tribunal le concedió a Moreno Rojas el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria.



Así lo indicó la Sala Penal, respondiendo a la petición que le hizo Moreno, teniendo en cuenta el fallo de la Corte Constitucional que señaló -en el caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias - que ese derecho aplica a todos los condenados en única instancia desde enero de 2014.



Por esa razón, la Sala Penal se encuentra tratando de conformar una sala de decisión de tres magistrados para que revise de nuevo la condena emitida a Moreno. No obstante, ha tenido problemas para ello ya que en el caso se declararon impedidos los magistrados José Francisco Acuña, Diego Eugenio Corredor, Eugenio Fernández, Eyder Patiño, Hugo Quintero y Patricia Salazar.



El magistrado Acuña se declaró impedido porque fue abogado del ex subsecretario Distrital de Salud de Bogotá, Eugenio Varela Beltrán. El magistrado Corredor Beltrán (quien es el más reciente integrante de la Sala Penal), fue abogado del excongresista Germán Olano Becerra, y el magistrado Hugo Quintero hizo lo propio con Álvaro Dávila, todos relacionados con el caso del 'carrusel'.



Mientras tanto, los magistrados Salazar y Fernández hicieron parte de la Sala que acusó a Moreno Rojas y Patiño de la Sala que lo condenó. Por esa razón, la Sala Penal sorteó al conjuez Francisco Bernate Ochoa para que se encargara del caso pero este también se declaró impedido.



La razón de ello es que Bernate Ochoa apoderó al IDU y ha representado a Martha Mercedes Castrillón Simmons y a Orlando Fajardo Castillo en procesos. Dichos impedimentos fueron aceptados el pasado 27 de abril.



Ese mismo día, la Sala también aceptó el impedimento que presentó otro conjuez llamado para estudiar el caso: Mauricio Pava Lugo, quien en 2012 presentó demanda de parte civil como apoderado de “Segurexpo de Colombia S.A". Con estas circunstancias la Corte deberá buscar nuevos conjueces para poder asumir el caso.

Iván Moreno Rojas fue condenado el 27 de octubre de 2014 por los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y concusión por haber intervenido en la licitación 06 de 2008 para la contratación de obras públicas y la rehabilitación de la malla vial de Bogotá por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.



Y por haberle pedido al contratista, hoy también condenado, Miguel Nule Velilla para que se le asignaran dos zonas en la concesión Bogotá - Girardot para la instalación de igual número de estaciones de gasolina por parte de Lucy Luna de Moreno, su esposa.



"Lo cierto es que desde la resolución de acusación se le reprochó a Néstor Iván Moreno Rojas el abuso y aprovechamiento indebido que hizo de su investidura como Senador del Polo Democrático para ejercer dominio frente a funcionarios del orden distrital", dice la sentencia.



Actualmente, Iván Moreno Rojas enfrenta otro juicio ante la Corte Suprema por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, en relación con el contrato del servicio de ambulancias que también hace parte del entramado de corrupción del 'Carrusel de la contratación' en Bogotá.



En una carta enviada el pasado 13 de mayo a la Corte Suprema, Moreno Rojas renunció a su derecho de participar en dicho proceso asegurando que no tiene garantías.



"No voy a seguir legitimando con mi presencia la actuación injusta y el accionar ilegal de la Corte Suprema como equivocadamente lo hice en el pasado. Por eso a partir de hoy no rendiré indagatoria, no pediré pruebas, no ejerceré ningún recurso ni alegaré de forma alguna. A partir de hoy me libero de esta farsa jurídica", dijo.



"Estoy cansado del permanente bullying Jurídico al que he venido siendo sometido por mas de 10 años. Si la justicia existe tiene que ser para todos igual, de lo contrario ya no es justicia", señaló en la cara enviada igualmente al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Embajada de EE. UU.

