Fiscal ad hoc de Odebrecht no va más: Corte Suprema de Justicia

Al aceptar la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia resolvió otros dos asuntos que quedaban pendientes: el futuro del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, que llevaba varios casos de Odebrecht, y los impedimentos que Martínez había manifestado para que se lo apartara de todos los procesos de corrupción relacionados con la multinacional.

En el caso de Espinosa, la Corte resolvió que las tres líneas de investigación que tenía a su cargo deben ser entregadas al fiscal encargado Fabio Espitia, quien estará en la cabeza de la Fiscalía General hasta que se elija al reemplazo de Martínez.



Espinosa había quedado encargado de tres de los casos de Odebrecht cuando la Corte Suprema de Justicia aceptó los impedimentos que Martínez y su exvicefiscal María Paulina Riveros tenían en esos procesos.



Martínez se declaró impedido después de que se conoció un video póstumo en el que Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol II, aseguró que cuando Martínez era abogado del Grupo Aval (socio de la multinacional en ese caso) le había advertido sobre supuestos pagos irregulares de Odebrecht.



El alto tribunal aseguró que la figura de fiscal ad hoc en este proceso ya no se necesita más. Si Martínez no está en el ente acusador, los procesos deben retornar a la Fiscalía General en donde, en principio, Espitia no tendría ningún conflicto para encabezar por ahora los casos de Odebrecht, mientras el presidente Iván Duque designa una terna y la Corte Suprema de Justicia elige al reemplazo de Martínez.



"Al mirar el acto por el cual se nombró, y la Corte decidió designar un fiscal ad hoc, allí se dijo que esa designación tenía vigencia mientras durara el periodo o fuera fiscal Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal fuera María Paulina Riveros, que era sobre quienes se predicaban los impedimentos. Una vez se acepta la renuncia del fiscal y de la vicefiscal, no tiene razón de ser que continúe el doctor Leonardo Espinosa, que termina su actuación en los procesos y debe devolverlos al fiscal Fabio Espitia", aseguró el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García.



Espitia quedó encargado porque, según los estatutos de la Fiscalía, el vicefiscal reemplaza al Fiscal General en sus faltas absolutas o definitivas. Espitia había quedado como vicefiscal general, cuando se aceptó la renuncia de María Paulina Riveros al cargo.



En cualquier caso, las partes del proceso siguen en su derecho de presentar recusaciones o impedimentos contra Espitia, si llegaran a considerar que también debe ser relegado de las investigaciones.

Frente al segundo caso, los impedimentos que Martínez había manifestado para que se lo apartara de todos los procesos de investigación de Odebrecht (no solo de los tres que llevaba Espinosa), la Corte no los estudió por carencia de objeto, ya que si él no está en la Fiscalía no hay razón para que esos casos salgan del conocimiento del ente acusador. Así, la Corte se abstuvo de resolver dichos impedimentos.



En la Sala Plena de este martes, la decisión de aceptar la renuncia de Martínez fue unánime. Entre los magistrados no hay duda en que si ya no quería seguir en su cargo -su renuncia fue irrevocable-, no había ninguna razón para retenerlo.



Martínez renunció a la Fiscalía General el miércoles de la semana pasada, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió concederle al exjefe de las Farc Jesús Santrich, requerido por Estados Unidos por narcotráfico, la garantía de no extradición.



La Corte Suprema de Justicia también aclaró que la renuncia de la magistrada de la Sala Civil, Margarita Cabello -quien fue nombrada por el presidente Iván Duque como la nueva ministra de Justicia- fue aceptada a partir del 4 de junio. Aunque Cabello podría participar hasta esa fecha de las sesiones en la Sala Plena para elegir fiscal general, no está claro que haga parte de dichas votaciones. En el caso de la renuncia del fiscal general, por ejemplo, si bien por ahora no tiene ningún impedimento, Cabello no participó "por delicadeza", según explicó el presidente del alto tribunal.



