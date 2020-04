Corte Suprema precluye proceso de ex-para denunciado por Uribe

La Corte Suprema de Justicia precluyó un proceso contra el exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, quien había sido denunciado por el expresidente Álvaro Uribe y por su hermano Santiago, por calumnia.



Como primera medida, el tribunal anuló un fallo del Tribunal Superior de Medellín que había absuelto en segunda instancia a Sierra por el delito de calumnia, lo que llevaba a que se debiera desarrollar de nuevo el caso y tomar de nuevo una decisión.

La Sala de Casación Penal consideró que se debía anular el fallo de absolución del Tribunal Superior de Medellín porque el tribunal había lesionado "gravemente" el derecho a la doble instancia y al debido proceso, porque en su fallo faltó motivación.



Según la Corte, el Tribunal que absolvió a Sierra "no solo olvidó dar efectiva respuesta -con independencia de su sentido- a los reparos hechos por los apelantes, sino que ninguna evaluación o revisión hizo a los fundamentos exhibidos por el fallador de primera instancia para poder adelantar una verdadera confrontación, como corresponde a la instancia superior en el proceso pena".



La Corte reprochó que el Tribunal no hizo una consideración crítica de los argumentos exhibidos por el juez que había tomado la primera decisión, ni tampoco contestó las réplicas hechas por la Fiscalía, el Ministerio Público y los Uribe, quienes afirmaron que cuando el juez de primera instancia absolvió a Sierra, no valoró todas las pruebas, dijo que sus testigos eran de oídas e incurrieron en contradicciones. Los Uribe también dijeron que por las afirmaciones de Sierra, se vio gravemente afectado su honra y buen nombre.



Es por esto que, para la Sala de Casación Penal, independientemente de si los Uribe tenían o no razón, el tribunal de Medellín incumplió hacer el control judicial que le correspondía y emitió un nuevo fallo como si fuera la primera instancia, marginándose del contenido del fallo anterior y de los planteamientos del juez.



Sin embargo, como segunda medida, como ya pasó el tiempo máximo (6 años, ya que es la pena máxima en este caso) la Corte precluyó el proceso contra Sierra.



Los hermanos Uribe lo habían denunciado porque en una entrevista rendida con el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, el 19 de agosto del 2011, en la cárcel de Itagüí, Sierra le dijo a Cepeda que el expresidente y su hermano "fueron los cofundadores de un grupo paramilitar denominado Bloque Metro".



(Le puede interesar: Corte niega traslado de testigo contra Uribe pese a solicitud de Inpec)



Cepeda fue hasta esa cárcel ya que allí estaba recluido Sierra, quien era un exparamilitar del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas.

En junio 15 del 2012, la Fiscalía le imputó a Sierra el delito de calumnia, cargo que no aceptó. Y en mayo del 2015, el juzgado lo absolvió. Esa decisión fue confirmada en un fallo del 5 de junio del 2015 por el Tribunal Superior de Medellín.



Como la delegada del Ministerio Público y el abogado de Uribe interpusieron recurso de casación, el caso llegó a la Corte, que acaba de prescribir el caso.



(Además: Abogado de Uribe le dio plata a un testigo en caso que indaga la Corte)



Al prescribir el proceso de Sierra, el alto tribunal asegura que no se puede privilegiar la absolución que ya se le había concedido en las dos instancias anteriores porque su responsabildiad aún estaba siendo debatir en la sede extraordinaria de casación.



Esto en otras palabras significa que el caso de Sierra quedará archivado porque prescribió la acción penal en su contra porque se superó el tiempo permitido, pero no porque se pueda decir judicialmente que fue absuelto.



La Corte también asegura que si bien es cierto que las presuntas víctimas de lo dicho por Sierra (los hermanos Uribe) han ganado un protagonismo relevante en el sistema penal, "sus derechos a saber la verdad y a obtener justicia deben resguardarse desde la garantía del debido proceso".



(Además: Jalón de orejas de la Corte a testigos y abogados de caso contra Uribe)



Es así como la obligación del Estado de investigar lo sucedido "ha de cumplirse dentro del marco de un proceso rodeado de todas las garantías", y en este caso, ese tiempo ya se superó.

JUSTICIA