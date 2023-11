Audiencia clave en la Corte Suprema para escuchar a las ternadas para ser Fiscal

A partir de las 9 de la mañana de este jueves 23 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia escuchará en Audiencia Pública a las candidatas a Fiscal General de la Nación Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo Garzón.



(Lea: Este es el expediente en Fiscalía que enreda a seis congresistas en trama de corrupción)



De acuerdo con el cronograma estipulado por el alto tribunal, cada una de las candidatas tendrá 20 minutos para intervenir en la diligencia.

Los nombres de las tres ternadas se conocieron a finales de septiembre, cuando el presidente Gustavo Petro en persona se dirigió a la Corte Suprema y entregó la nueva terna, luego de que el 2 de agosto hubiera entregado un primer listado en el que, en lugar de Camargo Garzón estaba la abogada Amparo Cerón.



Una vez que la Corte Suprema escuche a las ternadas, los magistrados pasarán a una etapa de deliberación.



Posteriormente, se entra a la votación. "Si en una primera votación ninguno de los candidatos obtuviere el número de votos requerido para su elección, se efectuará seguidamente una segunda, circunscrita a los dos que hayan obtenido la mayor votación", reseña la Corporación Excelencia para la Justicia.



La primera votación está prevista para el 7 de diciembre en la última Sala Plena del año.

Ángela María Buitrago

La ausencia arrancó sobre las 9:10 con la intervención del presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, quien instauró la sesión de la Sala Plena, quien dio los lineamientos de cómo se llevará a cabo la audiencia.



Así las cosas, la primera de las ternadas en intervenir fue la abogada Ángela María Buitrago, señaló que la Fiscalía General de la Nación “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito”.



Indicó que el diseño de los modelos requiere una correspondencia en el diseño de los métodos, y mecanismos que permitan hacer viable el rol de la fiscalía y el rol del fiscal e investigador dentro del proceso penal. “Por lo tanto, aseguró que la forma de diseño y de organización, inciden positiva o negativamente en el resultado, así como, la manera de concebir la planta de personal, distribuir los recursos humanos, administrativos y económicos”.

Facebook Twitter Linkedin

Ángela María Buitrago Foto: captura de video

Destacó que la selección de personal especializado y debidamente formado permitiría partir de la base de una organización más horizontal que jerarquizada.



Indicó que lo que la Fiscalía General de la Nación en Colombia, requiere para optimizar su funcionamiento, “es comprender los modelos, las formas y actuar en consecuencia, por lo tanto lo que necesita es una reingeniería urgente y no reformas legales a corto plazo”.



Además, expuso que la gestión adecuada “requiere una política pública que permita dar respuestas a la ciudadanía”, además de la optimización del recurso humano y sobre todo de la función.



Resaltó que la Fiscalía “debe ser plenamente autónoma e independiente” para poder cumplir con la función asignada en la constitución.

“No habrá cabida para presiones políticas o de cualquier otra índole que lleve a que se ejerza o no se ejerza la acción penal. mi administración estará regida por la acción penal que indique la prueba”, dijo Buitrago.



Pospuso que Medicina legal debe ser impulsado para actuar en todo el territorio nacional, así como actualizarse en todos los estándares.



“La Fiscalía debe ser independiente, autónoma y ética. No puede ser un órgano persecutorio y yo me comprometo a evitar cualquier tipo de interferencia”, destacó la jurista.

Luz Adriana Camargo Garzón

La segunda en intervenir fue Luz Adriana Camargo Garzón, quien antes de su presentación, hizo una detallada explicación de su carrera.



Para Camargo Garzón, en la Fiscalía hay más de 2 millones de casos activos, lo que habla de una criminalidad “elevada y compleja”.



“Como todos lo sabemos, hay una complejidad, que parte de que no tenemos conductas punibles homogéneas ni fenómenos criminales homogéneos. No es la misma criminalidad la que actúa Soledad, Atlántico, a la que ocurre en Acandi Chocó”, dijo Camargo.



Lo anterior para la jurista “genera una dificultad en el abordaje de nuestro fenómeno criminal, al no tener modelos diferenciados lo que pone a la Fiscalía en desventaja frente al crimen”.

Facebook Twitter Linkedin

Luz Adriana Camargo Garzón Foto: Cortesía Corte Suprema

Camargo propuso cinco líneas de acción “concreta y sencilla”: la primera con enfoque territorial, la segunda análisis criminal con apoyo en la tecnología y fortalecimiento de la rutas de atención a las víctimas; un incremento en la utilización de los instrumentos y mecanismos de la justicia premier; mejora en la calidad de la participación de los fiscales en el juicio y por último un rediseño de los indicadores de gestión.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia: