¿Por qué Fiscalía no va a escuchar a Merlano en Venezuela y Corte sí?

Mientras la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este jueves escuchar por videoconferencia el testimonio de la excongresista Aida Merlano, detenida en Venezuela, la Fiscalía General aseguró también ayer que no enviará a ese país a una comisión de fiscales porque no hay cooperación judicial entre los dos estados.

La Corte Suprema de Justicia ordenó obtener el testimonio de Merlano después de abrir una indagación preliminar contra el senador Arturo Char por las declaraciones que la excongresista le dio a la periodista Vicky Dávila, y en las que asegura que él, así como otras personas de las familias Char y Gerlein, supuestamente estuvieron detrás de la coordinación de su fuga.



Según Merlano, condenada a 15 años de prisión en Colombia por corrupción electoral, ellos la ayudaron a fugarse aunque, después, según dijo, la tuvieron retenida. Merlano se encuentra en Caracas (Venezuela), país en el que fue detenida el pasado 27 de enero, y donde le imputaron cargos por entrar ilegalmente a ese territorio con documentos falsos.

Así, para poder acceder a su testimonio se necesita activar algún mecanismo de cooperación judicial con ese país, cuyas relaciones -por lo menos diplomáticas- están rotas ya que no hay canales de conversación entre el gobierno de Iván Duque y Nicolás Maduro.



Y aquí es donde las posiciones de la Corte Suprema de Justicia y la de la Fiscalía General, riñen.



La Corte señaló ayer que la declaración de Merlano -que se debería realizar por videoconferencia- se hará en una fecha que "será fijada una vez se adelanten las gestiones administrativas correspondientes ante las autoridades de Venezuela, país donde fue recapturada". Incluso, la Corte comisionó a un grupo de apoyo de policía judicial de la Sala Especial de Instrucción para que en 40 días adelante labores que permitan corroborar o desvirtuar lo dicho por Merlano.



EL TIEMPO consultó a la Corte Suprema cuál sería el mecanismo que se adelantaría para poder obtener la videoconferencia con la excongresista. Fuentes de ese alto tribunal le dijeron a este diario que, por ahora, dicho mecanismo está siendo evaluado por el magistrado Francisco Farfán, quien tiene la investigación contra Arturo Char, que es en la que se solicitó la declaración de Merlano.

La Fiscalía dijo ayer en un comunicado que descartaba tomar la declaración de la excongresista. Foto: Efe

En todo caso, indicó una fuente, "la Corte no establece contactos directos con los Estados, por lo que cuando se necesita cooperación internacional se utilizan los canales diplomáticos correspondientes". Y si no hay canales diplomáticos, esto deja dudas sobre cómo se logrará obtener el testimonio.



En cambio, la Fiscalía dijo ayer en un comunicado que descartaba tomar la declaración de la excongresista. Así, la Fiscalía rechazó una petición que le hicieron siete senadores y siete representantes a la Cámara, en la que le solicitaron que designara una comisión para que recibiera en territorio venezolano la declaración de la exsenadora acerca de los hechos que dice conocer, y de los que asegura tener pruebas.



La Fiscalía asegura que los fiscales y la policía judicial tienen competencia para desarrollar sus funciones solo en territorio colombiano. Esto significa que sólo podrían realizar indagaciones por fuera del país en el marco de la cooperación con autoridades extranjeras. "En este momento no existe mecanismo de cooperación judicial internacional entre Colombia y Venezuela", dijo la Fiscalía, que señaló que las relaciones diplomáticas y consulares no hacen parte de las funciones del Fiscal General, "y cualquier actuación que interfiera en ellas implicaría un exceso en el ejercicio de sus facultades".



JUSTICIA