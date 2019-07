Corte ordena captura de Santrich tras no presentarse a indagatoria

Luego de que el exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, faltara a la cita que tenía con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que le sigue por narcotráfico, el alto tribunal ordenó su captura para que comparezca al proceso.



Santrich estaba citado este martes 9 de julio para rendir indagatoria en el proceso que lleva la Corte, luego de que esta reiterara que, como congresista y aforado, el organismo que debía investigarlo era el alto tribunal y no la justicia ordinaria.



La Procuraduría había pedido al alto tribunal ordenar la captura de Santrich mientras que su defensa solicitó que se reprogramara la indagatoria.

Tras la decisión de este martes de ordenar su captura, Santrich, de quien se perdió el rastro desde la madrugada del domingo 30 de junio, se convierte en un prófugo de la justicia.



Ese domingo 30 de junio, Santrich abandonó el espacio territorial de reincorporación de Tierra Grata, en el corregimiento de San José de Oriente, en La Paz, Cesar, dejando atrás su esquema de seguridad.



Sobre su paradero se ha dicho que podría haber salido del país y refugiarse en Venezuela, que se habría vinculado a disidencias de las Farc e incluso que estaría buscando asilo político en un país de la región, pero ninguna de las hipótesis ha sido confirmada oficialmente.



El exguerrillero había recuperado su libertad en el pasado mes de mayo, primero por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que decidió no extraditarlo, como lo pedía Estados Unidos, al no tener pruebas suficientes de su presunta conducta ilícita.



No obstante, el 17 de mayo pasado, a su salida de la cárcel La Picota, en donde estuvo recluido desde abril del 2018, la Fiscalía recapturó a Santrich con base en nuevas evidencias, según informó en su momento el ente acusador.



Pero la Fiscalía no alcanzó ni a imputarle cargos puesto que, tras una decisión del Consejo de Estado, que confirmó que el exguerrillero conservaba su investidura de congresista, la Corte Suprema ordenó su libertad puesto que no era la justicia ordinaria la que debía llevar el caso sino ese alto tribunal, que investiga y juzga a los aforados.

Procesos pendientes en la JEP

Además del caso en la Corte Suprema, Santrich también tiene pendientes dos procesos en la JEP.



En primer lugar, el próximo 29 de julio el exguerrillero está llamado a dar su testimonio dentro del caso de secuestro que tiene abierto ese tribunal de justicia transicional contra la cabezas de las extintas Farc.



Además, la Sección de Apelación de la JEP debe decidir sobre la apelación que presentó la Procuraduría a la decisión de no extraditarlo.



De no aparecer a finales de este mes en la JEP, para la versión sobre secuestro, a Santrich podrían abrirle un incidente para verificar su cumplimiento con la paz. Este proceso ya lo abrió la Sala de Reconocimiento de Verdad contra el ‘Paisa’, 'Iván Márquez' y 'Aldinever', también desaparecidos. En ese proceso la JEP puede ordenar su captura y quitarle los beneficios de sanciones alternativas.

JUSTICIA

