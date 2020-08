Corte Suprema no recibió ningún recurso en el caso de Álvaro Uribe

Aunque ayer se venció el plazo ante la Corte Suprema de Justicia para presentar el recurso de reposición que podrían haber entregado la defensa del expresidente Álvaro Uribe o la Procuraduría General –como una de las partes en el proceso–, ninguno llevó este recurso al alto tribunal.

Fuentes del Ministerio Público le dijeron a EL TIEMPO que no tenían proyectado interponer ningún recurso en el proceso. En cuanto a la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, aseguró ayer en un comunicado que no presentará la reposición. Esto porque, afirmó, “no tiene ningún sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma Sala”, es decir, por los mismos cinco magistrados de la Sala de Instrucción que resolvieron la situación jurídica de Uribe y ordenaron la casa por cárcel en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

(Lea también: Defensa de Uribe no interpondrá recurso de reposición ante la Corte).



En su comunicado, la defensa agrega: “No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación”.



Al no existir ningún recurso de reposición, el proceso seguirá su curso con la recolección de evidencias de la Corte y la defensa de Uribe y su libertad quedaría condicionada a un vencimiento de términos o a que la Corte considere que ya no existen los factores por los que ordenó la medida de aseguramiento. Mientras tanto, el caso seguirá en etapa de instrucción hasta que la Corte decida si lo llama o no a juicio.



En el comunicado los abogados de Uribe afirman que al expresidente se le están vulnerando derechos jurídicos como la presunción de inocencia, por ordenarse la detención a pesar de que acudió a todos los llamados de la justicia. Ese es uno de los argumentos con el cual algunos han hablado de presentar recursos internacionales contra la decisión o iniciar una 'tutelatón' pidiendo su libertad.



(Lea: Abecé del caso que tiene detenido al expresidente Álvaro Uribe Vélez).



Agregan que se le vulneró el derecho a una investigación integral y objetiva porque en más de 22.000 interceptaciones “no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan”.

(Le puede interesar: ¿Uribe podría seguir siendo senador pese a su detención domiciliaria?)



Los abogados del senador aseguran que del caso debió haber sido excluida la interceptación que se hizo por error al teléfono de Uribe en el 2018, en medio de un proceso contra el exrepresentante Nilton Córdoba, y afirman que la Corte les negó la posibilidad de entrevistar a Juan Guillermo Monsalve –a quien según el expediente supuestamente Uribe intentó presionar para que se retractara–, a su esposa Deyanira Gómez, o a Carlos Eduardo López ‘Caliche’, presunto intermediario para llegar a Monsalve.



Igualmente señalan que a Uribe se le vulneró el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones entre investigado y abogado, y cuestionan la imparcialidad de los magistrados pues afirman que la Sala de Instrucción compulsó copias contra los testigos que dieron versiones a favor del expresidente.



En contraste con lo dicho por la defensa de Uribe, la Corte sostuvo en su decisión del pasado tres de agosto que la medida de aseguramiento era necesaria ante testimonios, chats, interceptaciones que al parecer indican la “presunta participación de Uribe como determinador” en los delitos investigados, y porque si se lo deja libre podría obstruir la justicia.

(Lea también: Los argumentos de la Corte en el expediente contra Alvaro Uribe).



En el comunicado la defensa asegura que “una vez el expediente se haga público y se levante la reserva sumarial, los colombianos podrán verificar” las supuestas vulneraciones a Uribe.



EL TIEMPO supo que la defensa ya presentó ante la Corte oficialmente la solicitud para que en este caso se levante la reserva sumarial y todo el expediente se haga público. Esa petición podría ser evaluada mañana, cuando la Sala de Instrucción tiene su Sala Plena virtual.



Sin embargo, fuentes de la Corte Suprema le explicaron a EL TIEMPO que aunque la defensa de Uribe haya pedido levantar la reserva, eso no necesariamente significa que se vaya a conceder su solicitud. Esto porque la Sala de Instrucción tendrá que valorar lo que indica la ley sobre la reserva sumarial, cuándo es necesaria, y si al levantarla no se desnaturaliza el sentido que tiene esta garantía.



Mientras tanto, aunque la decisión de la Corte se tomó hace más de una semana y Uribe está asegurado en su residencia, persisten las dudas sobre la suerte de su curul.



El Senado aseguró ayer que al Congreso no ha llegado ninguna notificación de la Corte, y hasta que no llegue no se pueden pronunciar sobre la curul. En el legislativo no hay claridad sobre el paso a seguir pues mientras algunos congresistas consideran que con la notificación del fallo a su defensa, Uribe ya debería quedar suspendido, otros señalan que podría seguir legislando desde su casa



JUSTICIA