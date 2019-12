Corte Suprema no logró llenar ninguna de sus 7 vacantes

Este martes, tras varias horas de reunión, la Corte Suprema de Justicia levantó su Sala Plena después de que no logró ponerse de acuerdo para llenar ninguna de las siete vacantes que tiene en este momento.



No se logró llenar ninguna de las sillas que tiene la Corte debido a que en las votaciones ninguno de los candidatos alcanzó los 16 votos mínimos que se requieren para poder tomar una decisión en el alto tribunal.



Así, la Corte Suprema sigue con tres vacantes en la Sala Penal, tres en la Laboral y una en la Civil.



Como actualmente la Sala Plena tiene 16 magistrados, la decisión para poder elegir a los sucesores de los togados que han salido del alto tribunal debe tomarse de forma unánime, lo que ha complicado aún más en el alto tribunal llegar a ese consenso de toda la Sala. Esos 16 votos no se han conseguido en el último año, tiempo en el que la Corte ha evaluado varias veces las listas de candidatos para reemplazar a los magistrados que han ido saliendo, pero sin lograr ningún consenso.

Tras no lograr llenar sus vacantes, la Corte procederá este miércoles a reunirse desde las 8 de la mañana para votar e intentar elegir al próximo Fiscal General. Los ternados son el alto consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa; el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez; y la secretaria jurídica de presidencia Clara María González.



Después de esa votación, según la Corte Suprema, la Sala Plena volverá a reunirse para intentar, una vez más, llenar sus vacantes.



El hecho de que la Corte no se haya puesto hoy para elegir ni uno solo de los magistrados que le faltan muestra que la elección de este miércoles del Fiscal General no será fácil y que, probablemente, el alto tribunal no llegue a los 16 votos sobre uno de los tres nombres.



Aún no se ha programado otra sala extraordinaria para intentar realizar las votaciones antes de la vacancia judicial, que inicia el 20 de diciembre.



Esto, con el agravante de que si de aquí a febrero la Corte no llena sus 7 vacantes, ese mes el alto tribunal tendrá una nueva silla libre, por lo que la Sala Plena quedará solo con 15 magistrados, es decir, sin el quórum necesario para elegir.



