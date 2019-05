No hay choque en Corte por decisiones sobre Santrich: alto tribunal

Aunque en agosto del año pasado el magistrado de la Sala Laboral Rigoberto Echeverry se negó a autorizar la salida de prisión del exjefe de las Farc Jesús Santrich, considerando que no tenía fuero, y este miércoles la Sala Penal determinó que sí es aforado y ordenó su libertad, la Corte Suprema de Justicia aseguró que no hay ningún choque de decisiones en el alto tribunal.



Fuentes de la Corte hablaron con EL TIEMPO y afirmaron que se trata de decisiones en las cuales se evaluaron cosas diferentes.

La primera, del magistrado Echeverry, que fue publicada por la Corte Suprema el 17 de agosto del año pasado, estudió un hábeas corpus en el que se pedía la libertad de Santrich quien, en ese momento, estaba detenido por una orden de captura con fines de extradición, por la solicitud de Estados Unidos por narcotráfico.



En esa ocasión, el magistrado Echeverry evaluó esa captura con fines de extradición y determinó que Santrich no tenía fuero porque no se había posesionado.



Pero en la Corte aseguran que esa decisión tuvo bases distintas a la de ayer, en la cual el alto tribunal dejó libre a Santrich y determinó que como aforado constitucional debe ser investigado y juzgado por la Sala de Instrucción Especial de la Corte.



Según fuentes de la Corte, la decisión de agosto del 2018 fue tomada por un solo magistrado de la Sala Laboral al resolver un hábeas corpus sobre la captura por extradición, mientras la de ayer fue tomada por un cuerpo colegiado: por toda la Sala de Casación Penal, de forma unánime, al resolver una impugnación por la competencia del proceso penal que ahora se le sigue a Santrich en la justicia ordinaria.

Eso significa, explica la Corte, que la primera decisión respondía a una captura con fines de extradición, mientras la de ahora, responde a un proceso penal en Colombia por autoridades ordinarias.



"El tema del fuero y de cuándo se inicia nunca había sido estudiado por la Corte Suprema. En la decisión de ayer se estudió el caso de un congresista por circunscripción especial, por eso no hay fallos contradictorios", afirmó una fuente del alto tribunal.



La Corte también asegura que cuando Echeverry tomó la decisión de negar el hábeas corpus, el Consejo de Estado aún no había tomado una decisión sobre la curul de Jesús Santrich, alto tribunal que le mantuvo su investidura en dos fallos.



El Consejo de Estado mantuvo la investidura de Santrich considerando que si no se posesionó fue por razones de fuerza mayor, es decir, porque estaba detenido.



En la Sala Especial de Instrucción el caso de Santrich ya fue repartido a un magistrado que está estudiando el expediente para poder tomar decisiones en el caso.



En la Corte se acordó que las decisiones sobre Santrich, para tener todas las garantías, la tomará "la Sala Especial de Instrucción en pleno, sin ligerezas".



