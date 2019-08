No aceptan la recusación de Gustavo Malo contra tres magistrados

Hace más de un mes la audiencia en la que se iba a iniciar el juicio contra el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, fue suspendida porque su defensa recusó a los tres magistrados encargados de llevar el juicio.

Malo, quien es juzgado por su presunta participación en el caso conocido como el 'Cartel de la Toga', recusó primero al magistrado Jorge Emilio Cladas afirmando que en el 2017 le ofreció trabajar como su magistrado auxiliar en la Sala Penal.



Según Malo, le hizo ese ofrecimiento porque se había enterado que Camilo Andrés Ruiz, quien trabajaba en su despacho, se había reunido en un restaurante como Bernardo Miguel 'el Ñoño' Elías, y Otto Bula, quienes eran investigados por la Corte. Esa situación, según Malo, se la contó a Caldas.



En la recusación, el exmagistrado Malo dijo que todo esto hace que Caldas supuestamente tenga un "interés en mi proceso porque conoció de mi parte lo relacionado con Camilo Ruiz".



El exmagistrado Malo también recurso a los otros magistrados de la Sala de Juzgamiento, Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres afirmando que no tiene garantías en su proceso pues resolvieron en tiempo récord una petición que les había hecho, negándole la inclusión de algunas pruebas en su juicio.

Como ninguno de los tres magistrados aceptó la recusación, el caso fue estudiado por tres conjueces que decidieron que no había razones para apartarlos del juicio contra Malo.



Frente a Caldas, los conjueces concluyeron que aunque Malo le ofreció un cargo y le contó de algunas de las diferencias que tuvo con su magistrado auxiliar, nunca le contó "en qué radicó el problema". En cualquier caso, dicen los conjueces, ese no es un argumento para que Caldas sea separado del caso pues Malo no argumentó cómo esa situación del 2017 puede comprometer "su ecuanimidad e imparcialidad".



Sobre los magistrados Marín y Torres, los conjueces tampoco aceptaron la recusación afirmando que resolvieron la decisión en la que le negaron las pruebas "previa discusión" y en los términos reglamentarios.



Al no aceptar la recusación de Malo, el proceso en su contra seguirá este lunes 5 de agosto. Así se iniciará el juicio por supuestamente exigir coimas a investigados por la Corte Suprema a cambio de beneficiarlos en sus procesos penales en el alto tribunal.



