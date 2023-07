El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que pedía anular la elección de Hilda González Neira como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Se trata del segundo proceso de este tipo que gana la jurista pues a finales de 2022 el alto tribunal ya había tomado una decisión similar.



(Lea: Rama Judicial interpone demanda contra magistrada de la Corte Suprema, ¿por qué?)



La demanda aseguraba que González supuestamente no cumplía los requisitos para ocupar el cago porque una de sus actuaciones realizadas antes de llegar a la Corte Suprema, como magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de un proceso ejecutivo, llevó a que, posteriormente, se condenara a la Nación.

De hecho, la propia Rama Judicial presentó una demanda con la que ahora buscar que la jurista pague de su propio bolsillo el costo de esa condena que se dictó por error judicial, la cual cursa en el Consejo de Estado.



El abogado Iván Andrés Flórez señalaba que la existencia de esa demanda implicaría que hay certeza de un daño patrimonial derivado de una actuación de la jurista, la cual no la haría idónea para ocupar el cargo.



(Lea: La magistrada Hilda González seguirá en la Corte Suprema de Justicia)



La Sección Quinta del Consejo de Estado, que ya había negado una demanda que tenía argumentos similares sobre esa actuación (pero que se falló antes que la Rama Judicial demandara a González), dijo que no había motivo para anular la elección de la magistrada.



La Sala indicó que esta demanda, tiene argumentos similares a la primera fallada, "comoquiera que para los demandantes el supuesto error judicial en que incurrió la accionada hizo mella en los requisitos y condiciones de elegibilidad", por lo que hay cosa juzgada.

Facebook Twitter Linkedin

Hilda González Neira Foto: Twitter: @SicSuper

Lo anterior, porque ya en la decisión que negó la primera demanda se indicó que no se demostró el incumplimiento de requisito alguno en este proceso de elección.



En todo caso, cabe precisar que cuando se dictó la primera decisión, aún no se había dictado la condena a la Nación por el error judicial.



"Las razones de judicialización de la parte actora y las intervenciones de los demás sujetos procesales para defender o impugnar la legalidad de la designación cuestionada, respondían a similares planteamientos argumentativos. Así las cosas, encuentra la Sala que la presencia de la figura de la cosa juzgada", dice la nueva decisión de 31 páginas.



(Lea: Corte pide cuentas al Gobierno por casos de violencia sexual a indígenas Jiw y Nukak)



El fallo también dice que la elección y posesión de González Neira se hizo para ocupar una de las plazas de la Corte, tras la salida de Ariel Salazar, por lo que la jurista llegó a un cargo que ya tenía toda la disponibilidad presupuestal para funcionar, lo cual no altera el presupuesto de la Corte Suprema o de la Rama Judicial.

De otro lado, la Corte Suprema había pedido negar la demanda al considerar que cuando González se presentó a la convocatoria, se dejó en claro que no tenía inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés y antecedentes penales y disciplinarios y que, con independencia de que pase en el proceso que inició la Rama Judicial, esto no crea ningún tipo de impedimento para ejercer el cargo para el que fue elegida.



(Lea: Corte ordena al Gobierno crear un nuevo plan de acción para la niñez de La Guajira)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia