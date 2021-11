Caso contra Richard Aguilar sigue en firme, Corte niega nulidad

Aunque la defensa del exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar le había pedido a la Corte Suprema de Justicia que anulara el proceso que sigue la Fiscalía en su contra por presuntas irregularidades en contratos, el alto tribunal negó esta petición, por lo cual el caso sigue en firme.



(Lea también: Defensa del exgobernador Richard Aguilar pide nulidad del proceso)



El argumento de la defensa de Aguilar, cuyo proceso había comenzado en la Corte, pero pasó a la Fiscalía cuando renunció al Senado, era que no podía equipararse la indagatoria que rindió ante el alto tribunal con la imputación en la Fiscalía. Pero la Corte consideró lo contrario.



(Más notas: Fiscalía radicó acusación contra Aguilar por irregularidades en contratos

Redacción Justicia)

Aguilar, quien estuvo al frente del departamento de Santander entre 2012 y 2015, es procesado por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.



Según la investigación, el exgobernador habría direccionado irregularmente desde la gobernación la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para favorecer a terceros que supuestamente se comprometieron a pagar dádivas.



(Le puede interesar: Investigan posible pérdida de documentos del caso Richard Aguilar)



Puntualmente, su abogado Iván Cancino planteó el pasado 27 de octubre, durante la audiencia de formulación de acusación, que luego de la renuncia al Senado y el envío del expediente por parte de la Corte a la Fiscalía todo el caso debía iniciar casi de ceros.



En su criterio, la indagatoria que rindió ante el alto tribunal el pasado 11 de junio, bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000 (el viejo sistema penal que usa la Corte), no se podía equiparar con la audiencia de imputación de cargos de la Ley 906 de 2004 (nuevo sistema penal que usa la Fiscalía).



La Fiscalía y la Procuraduría se oponían a esa interpretación y habían pedido no anular lo actuado en el proceso.

Los argumentos de la Corte

Facebook Twitter Linkedin

El exgobernador de Santander Richard Aguilar fue capturado en julio de este año Foto: Fiscalía

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que resolvió la petición de nulidad, recordó que en la actualidad ambos sistemas penales (Ley 600 y Ley 906) coexisten, son respetuosos de la Constitución y lo actuado bajo uno de ellos no puede considerarse per se inconstitucional, ilegal o nulo "cuando por circunstancias sobrevinientes se impone aplicar el otro procedimiento".



Señaló, así mismo, que en la indagatoria a Aguilar se le informaron los hechos investigados y la imputación jurídica provisional, con lo cual, "en términos generales, se cumplieron las exigencias de la formulación de imputación".



Es así como la Sala señaló que, con independencia de la forma utilizada, al imputado se le pusieron de presente los hechos jurídicamente relevantes y la imputación jurídica correspondiente a estos, "lo cual se asemeja, en lo sustancial, al acto de imputación reclamado por la parte defensora".



(Le recomendamos: Las Evidencias que tienen preso al exgobernador de Santander Richard Aguilar)



Además, la Corte señaló que Aguilar nunca cuestionó lo actuado en la Corte bajo la Ley 600 del 2000, por lo que no existía razón para invalidarlo.



"No puede admitirse una especie de nulidad sobreviniente que partiría, no de la vulneración alguna a garantías ni de la ilegalidad de lo actuado, sino de la libre voluntad del señor Aguilar Villa que ejerció su derecho de escoger el procedimiento de la Ley 906 de 2004 al renunciar a su curul de senador", se lee en la decisión.



Y continuó la Sala diciendo: "Renunciar al fuero comporta el ejercicio de un derecho que, a la par, genera el cambio de sistema procesal, pero esto no puede constituirse en argumento jurídico para anular lo actuado previamente".



Así mismo, el alto tribunal hizo hincapié en que no solo en la indagatoria se pusieron de presente los hechos investigados, sino que posteriormente, tras el cambio de sistema procesal, el caso fue llevado a un magistrado del Tribunal de Bogotá que revisó la legalidad de lo actuado y determinó que lo actuado en la Corte podía equipararse a la imputación, y de ese modo, se suplió la supuesta falencia que reclamaba la defensa.



"El cambio de sistema procesal debe propender por tener por legítimas las actuaciones surtidas en el primero", reiteró la Corte.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia

-Dossier que permitió ocupar bienes a enredados en contrato Tunjuelo-Canoas



-Aborto: las situaciones que enfrentan las menores de edad judicializadas



-Aida Merlano: la cadena de corrupción en el Inpec que facilitó su fuga