Nueve años después, a indagatoria exsenador de 'usted no sabe quién soy yo'

En los próximos días el exsenador Eduardo Carlos Merlano Morales deberá responder en indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por un famoso episodio en el que, al reclamarle a policías que le pedían hacerse una prueba de alcoholemia, les dijo: "Usted no sabe quién soy yo".



La Corte le abrió una investigación a Merlano por tráfico de influencias de servidor público debido a los hechos, ocurridos en 2012, en los que logró que los policías no inmovilizaran su carro pese a no llevar la licencia de conducción y negarse a hacerse la prueba de alcoholemia.



"Usted no sabe quién soy yo... ¿Cómo le van a hacer una prueba de alcoholemia a un Senador de la República? 50.000 personas votaron por mí ¿y ustedes me van a faltar al respeto?”.



Esas fueron las frases que el excongresista del Partido de la U. les dirigió a los uniformados en mayo de 2012, en Barranquilla, cuando lo pararon en un retén. Tras conocerse la grabación, el congresista llegó a anunciar que demandaría a la Policía por la filtración de las imágenes, aunque después pidió perdón público por su comportamiento.



No obstante, en octubre de ese año la Procuraduría General de la Nación ratificó su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años.



Además de la sanción de la Procuraduría, en 2014 el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura al exparlamentario por tráfico de influencias al anteponer su condición de senador sobre un control de la Policía.

