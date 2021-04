Corte Suprema llama a indagatoria a congresista Julián Bedoya

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia vinculó a una investigación formal y llamó a indagatoria al congresista Julián Bedoya, por las irregularidades que se han presentado en relación con el título de abogado que él dice ostentar y que fue anulado, en primera instancia, por la Universidad de Medellín el pasado 13 de abril.



(Le puede interesar: Universidad anuló en primera instancia título de senador Julián Bedoya)

La Sala de Instrucción, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes, llamó al congresista por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento privado y de falsedad ideológica en documento público.



El caso llegó en la Corte en junio de 2019, por una denuncia presentada contra Bedoya, quien fue elegido Senador para el periodo 2018-2022. Ahora, la Sala de Instrucción deberá fijar la fecha de la diligencia.

La #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ abre investigación formal contra el senador Julián Bedoya Pulgarín por presuntas irregularidades al obtener título de abogado. Lo llama a indagatoria por falsedad ideológica en documento privado y falsedad ideológica en documento público. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) April 20, 2021

El pasado 13 de abril, el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín decidió en primera instancia anular el título de Bedoya al encontrar varias irregularidades como que su matrícula no fue conforme al reglamento, por lo que todos los exámenes de suficiencia, especiales y preparatorios que presentó fueron anulados.



(Le puede interesar: Niegan tutela contra fallo que mantuvo investidura de Julián Bedoya)



La decisión asegura que entre el 2012 y el 2018, Bedoya no realizó trámite de matrícula. "Sucede que cuando un estudiante lleva más de 5 años fuera de la U; al regresar, el Consejo de facultad debe definir el plan de formación y las materias que se reconocen, hecho que no sucedió con Bedoya", indicó esa entidad.



Sobre este asunto, Julián Bedoya aseguró que sí cumplió con los requisitos exigidos por la Universidad de Medellín para reingresar y graduarse como abogado. "Debo aclarar que mi título profesional goza de plena validez en tanto que no ha sido anulado por ninguna autoridad administrativa ni judicial y que –por el contrario– he acreditado siempre la observancia de todas las reglas fijadas por la institución", dijo.



Justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET