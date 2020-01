Corte Suprema le devolvió a Fiscalía el proceso contra Jesús Santrich

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le entregó a la Fiscalía General el proceso que el alto tribunal seguía por narcotráfico en contra del exjefe guerrillero Jesús Santrich, hoy integrante de las disidencias de las extintas Farc.

La Sala tomó esta decisión luego de que en diciembre del año pasado le envió una consulta al Congreso para que le informara si en la curul de Santrich, quien se encuentra prófugo de la justicia, había una falta temporal o absoluta.



La Cámara de Representantes, como lo había anunciado en noviembre del año pasado, le contestó a la Corte que en la curul de Santrich hay una vacancia absoluta, lo que llevó a que el partido Farc no perdiera esa silla en el Congreso y que se llamara al siguiente en la lista para posesionarlo en reemplazo del exjefe de las Farc.



Pero la vacancia absoluta implica que Santrich ya no tiene fuero y, por lo tanto, la investigación que se le sigue por supuestamente intentar enviar cocaína a Estados Unidos -después de firmar el proceso de paz- ya no lo puede llevar el alto tribunal, que se encarga de investigar y juzgar a los aforados constitucionales, sino la Fiscalía.

Así, el expediente de Santrich retorna a la Fiscalía, en cabeza del fiscal Fabio Espitia, quien está encargado de esa institución desde mayo cuando Néstor Humberto Martínez dejó su cargo como Fiscal General, después de que la Jurisdicción Especial de Paz le ordenó dejar libre al exjefe de las Farc, quien estaba detenido por una solicitud de extradición de Estados Unidos.



La JEP tomó esa decisión al concederle la garantía de no extradición, pues aunque el exguerrilero era pedido por las autoridades norteamericanas por los hechos de narcotráfico, para la jurisdicción de paz no había pruebas que permitieran establecer si esos supuestos hechos habían sido antes o después de firmar el acuerdo de La Habana.



Dos días después, al salir de La Picota, Santrich fue recapturado por la Fiscalía General, institución que le abrió un proceso penal en Colombia por narcotráfico. Pero luego la Corte Suprema estableció que por el fuero que en esa época aún tenía Santrich como representante a la Cámara era ese alto tribunal al que le correspondía investigarlo por narcotráfico.



Finalmente Santrich abandonó sus escoltas en julio del año pasado y reapareció a finales de agosto en un video, junto a Iván Márquez y otros exguerrilleros, anunciado que habían decidido conformar un nuevo grupo armado. Por esa razón la Corte volvió a ordenar su detención y el exguerrillero Jesús Santrich fue expulsado de la JEP.



Ahora, al decretarse la falta absoluta en su curul y perder su fuero, la Corte decide devolverle el caso a la Fiscalía General y este jueves evaluará si también le envía a la Fiscalía el caso que le había abierto después de que Santrich reapareció en el video, rearmándose.



JUSTICIA