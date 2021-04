Corte Suprema hace precisiones sobre cuándo una persona es inimputable

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que el examen psiquiátrico no es el único elemento que los jueces deben tener en cuenta al declarar que una persona es inimputable, es decir, que no puede responder por un delito cometido por no tener la capacidad de entender la conducta ilegal ya sea por inmadurez piscológica o trastorno mental, entre otros.



Al enviar de un establecimiento psiquiátrico a una cárcel a un hombre que mató a sus dos hijas e intentó matar a su esposa, la Corte señaló que en este caso se realizó un dictamen sesgado que no valoró de manera adecuada el historial de violencia doméstica que sufrió la víctima.



Así, el alto tribunal dijo que la inimputabilidad no es un concepto médico sino jurídico, por lo cual la sola manifestación de un perito no es suficiente Y, por eso, los jueces deben hacer una valoración completa de las pruebas de cada caso, valorar la historia clínica del procesado, hacer entrevistas a familiares, amigos, compañeros; y revisar informes escolares y laborales para determinar esa condición.



“Debe evitarse el error –recurrente por demás–, de considerar que la prueba en que se cimienta la inimputabilidad es el dictamen pericial psiquiátrico. A pesar de ser éste uno de los más importantes, en últimas, es otro de los muchos medios probatorios que pueden ser allegados al proceso para tal efecto”, dice la sentencia.

La Corte dijo que el trastorno mental que hace imposible a una persona comprender la ilicitud del acto cometido no es equivalente a cualquier afectación emocional sino que debe ser una patología.



La Corte tumbó la declaratoria de inimputable que había sido reconocida en favor del hombre en segunda instancia y dispuso que este pague en una cárcel la pena de 45 años que le fue impuesta. Los hechos ocurrieron en 2011 en Puerto Salgar (Cundinamarca) cuando la mujer le dijo al hombre que lo dejaba por sus constantes infidelidades y violencia.



Al día siguiente, él la agredió con un cuchillo, así como a una de sus hijas cuando intervino en defensa de su mamá. Ella se alejó para buscar algo con qué defenderse y al regreso vio como el hombre estaba atacando a su otra hija con el cuchillo hasta matarla. La madre y la otra hija huyeron y fueron auxiliadas por los vecinos, pero solo la esposa sobrevivió.



Ese día, el hombre se hizo varios cortes en el cuello, el vientre y su antebrazo izquierdo, heridas de las que sobrevivió. Este dijo en juicio no haber recordado el asesinato de su propia familia y la Corte señaló que el perito del caso no tuvo en cuenta que la alteración de la memoria por sí misma no es sinónimo de pérdida de capacidad de comprensión y autodeterminación, y que lo que genera la inimputabilidad no es cualquier padecimiento emocional.



