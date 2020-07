Corte definiría en las próximas horas si revoca detención de Gaviria

En manos de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia está el estudio para decidir si se revoca o se mantiene la medida de aseguramiento que, el 5 de junio pasado, le impuso la Fiscalía al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. La decisión se conocería en las próximas horas.Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en un contrato durante su primera gobernación (2004-2007).

El estudio de la legalidad de la medida de aseguramiento está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Augusto Torres y Jorge Emilio Caldas, de la Sala Especial de Primera Instancia.



La solicitud de revocar la medida de aseguramiento la hizo, en principio, la defensa de Gaviria Correa y el 30 de junio pasado la misma fue apoyada por la Procuraduría General de la Nación, que también le pidió a la Corte que revoque la detención de Gaviria.

El Ministerio Público consideró que la medida de detención es innecesaria y no cumple con las exigencias constitucionales y legales para privar de su libertad a alguien.



La Procuraduría dijo que la Fiscalía no señaló las razones por las cuales considera que el gobernador no comparecerá al proceso, ni tampoco dijo por qué podría comprometer las pruebas del caso, o por qué podría considerarse un riesgo para la comunidad o las víctimas.



El gobernador es investigado por hechos de 2005, en específico, por un contrato por 41.000 millones de pesos para pavimentar un tramo de la Troncal de la Paz.

Según la Fiscalía, Gaviria pudo haber incurrido en tres irregularidades en contratación al presuntamente haber faltado a su deber de ejercer vigilancia y control.



Por este mismo contrato el ente acusador compulsó copias para que se investiguen, en procesos a parte, a los también exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, quienes sucedieron a Gaviria en la dirección departamental y por quienes pasó el cuestionado contrato en su ejecución.



