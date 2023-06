En el marco de un congreso realizado por Asobancaria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo Cadena, hizo un llamado a preservar la institucionalidad, a respetar la separación de poderes, así como al respeto de la independencia y autonomía del poder judicial.



(Lea: Atención: condenan a casi 16 años al exsenador Mario Castaño por corrupción)



En el marco de un congreso realizado por Asobancaria y en medio de un álgido momento político en el país, Cadena dijo que es necesario que haya un diálogo constante entre las autoridades públicos y resaltó, por ejemplo, las recientes reuniones con el Presidente Gustavo Petro.



(Lea: Reforma tributaria: Corte cita a audiencia pública por reparos a cambios en regalías)

Facebook Twitter Linkedin

Reunión presidentes de Cortes con Gustavo Petro Foto: Corte Suprema de Justicia

"El señor presidente de la República nos ofreció el año pasado, para incrementar nuestra base de jueces, una participación en los recursos que se lograrían por la reforma tributaria, dada su preocupación sobre la necesidad de ampliar la justicia en la base, lo que es absolutamente necesario y ha venido honrando su compromiso para con la justici. De hecho, es menester señalar que lo que desde el principio nos ofreció es lo que se nos está dando”, dijo.



También destacó el diálogo realizado con el Congreso que llevó a que no se aprobada una nueva Corte Agraria, ante la cual se opusieron las altas cortes, y se mantuviera como órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria recién creada, a la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema.



(Lea: Abren indagación a 19 congresistas por escándalo en el Fondo Nacional del Ahorro)



“También desde nuestra perspectiva, hemos insistido sobre la clara inviabilidad de traer comisiones internacionales que intenten sustituir el funcionamiento constitucional de la Rama Judicial en cualquiera de sus vertientes. La semana pasada el señor Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kam, le reafirmó a todo el país que Colombia no es un Estado fallido y que se encuentra en capacidad de garantizar que no haya impunidad”, dijo Castillo.

Se opuso de nuevo a comisiones de justicia internacionales

Un paso hacia esa dirección representaría una clara desinstitucionalización, una negación de nuestro Estado Social y Democrático FACEBOOK

TWITTER

En su presentación, el Presidente de la Corte Suprema dijo que esa institución en pleno “demanda el respeto del principio de soberanía judicial” y levantó, de nuevo,una voz de rechazo ante la posibilidad de crear comisiones internacionales en materia de justicia. Según expuso, “un paso hacia esa dirección representaría una clara desinstitucionalización, una negación de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y una afrenta al compromiso valeroso de nuestros jueces”.



Además, Castillo dijo que el valor de la democracia reside también en la inclusión de las minorías, de abrirle la puerta a la iversidad y la multiculturalidad y señaló que es los jueces, gobernantes y congresistas tienen el desafío de consolidar acciones que “nos ayuden a construir un país donde de alegría vivir”.



(Lea: Álvaro Hernán Prada: Consejo de Estado salvó su elección como magistrado del CNE)



“Es necesario retomar nuestra esencia democrática en el rumbo de las instituciones, dejar a un lado la soberbia, la intolerancia y la crítica sin argumentos, para encaminar nuestros pasos hacia una Colombia que reconoce su diversidad, la abraza y la escucha, no para regodearse en la diferencia, ni en el lastimero discurso de los que están arriba y los que están abajo, de los pobres y los ricos, sino para reconocer la desigualdad, avanzar hacia la equidad y para caminar unidos hacia la prosperidad”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de la Corte Suprema Fernando Castillo Foto: Asobancaria

Castillo agregó que, en su criterio, el país no avanzará si se suman “momentos de recriminación, ni de culpas”.



“Avanzará sumando momentos de perdón, paz, justicia y reconciliación. La diversidad no puede seguir siendo nuestra riqueza y nuestra pobreza. Nuestra ventura y nuestra desgracia. No podemos quedarnos combatiendo en arenas movedizas que nos van a consumir. Debemos ayudarnos y apoyarnos para salir de ellas y continuar avanzando en la construcción de un país donde todos podamos convivir en condiciones pacíficas”, agregó.



(Lea: Contralor Rodríguez: admiten tutela contra fallo que lo sacó del cargo)



El presidente de la Corte Suprema de Justicia también se refirió sobre el protagonismo de la justicia en la consolidación de una sociedad democrática y dijo que esta es “piedra angular en la defensa de los derechos fundamentales y en la preservación del orden, frente al caos que las fuerzas criminales y los enemigos de la justicia siempre quieren imponer en el país”.

"Es urgente responder a la esperanza de millones de colombianos para consolidar acciones e ideas que nos permitan vivir a pesar de las diferencias. Debemos encaminarnos a reconocer la diversidad de nuestro país, avanzar hacia la equidad y caminar unidos hacia la prosperidad". pic.twitter.com/yU809drT8Q — Asobancaria Colombia (@Asobancaria) June 16, 2023

La “ reacción ante la crisis, la adversidad y las condiciones difíciles debe ser la misma que emprendieron en últimas semanas militares y guardia indígena (en la búsqueda de los niños en la selva) FACEBOOK

TWITTER

En ese sentido, el magistrado Castillo dijo que la “ reacción ante la crisis, la adversidad y las condiciones difíciles debe ser la misma que emprendieron en estas últimas semanas militares y guardia indígena (en el rescate de los niños desaparecidos en la selva): sumar combinación de estrategia y experiencia militar con saberes ancestrales por una sola causa común, devolver a los más vulnerables sus derechos, aportar la fuerza todos allí donde el peligro aseche”.



(Lea: Vamos a poder participar en las decisiones de la Rama: Comisión de Disciplina Judicial)



El magistrado dijo que la historia demuestra que la justicia ha sido la fiel aliada de la defensa de los escenarios democráticos y aunque hizo un llamado a reconocer a los funcionarios judiciales que “han dado la vida por un país”, también dijo no se puede caer en el círculo vicioso de las víctimas, victimarios y salvadores.



“Los jueces con integridad no son víctimas, victimarios ni salvadores. El lugar de los jueces es el del Estado de derecho, regido por la supremacía de la ley, la independencia e imparcialidad del poder judicial, la seguridad jurídica, la igualdad, la no discriminación, la separación de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas, lugar indispensable para consolidar, día a día, el Estado democrático”, precisó.

justicia@eltiempo.com

@AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia