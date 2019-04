Corte Suprema llega a un acuerdo: elige presidente y vicepresidente

Tras varios meses sin ponerse de acuerdo, la Corte Suprema de Justicia eligió este lunes como su presidente a Álvaro Fernando García Restrepo, magistrado de la Sala Civil, y como vicepresidente a Jorge Luis Quiroz Alemán, de la Sala Laboral.

Desde marzo, los dos magistrados habían sido presentados como la fórmula para tomar la dirección de la Corte, pero en las últimas salas no habían logrado obtener los 16 votos que se necesitaban para conformar una decisión mayoritaria. Fue hasta este martes que superó esa votación con el apoyo dela mayoría de sus compañeros de la Sala Plena.



Álvaro Fernando García reemplazará en la presidencia al magistrado José Luis Barceló, quien dejó su silla en la Corte en marzo tras cumplir su periodo de ocho años.



Al elegir a García en la presidencia, la Corte cumplió con la rotación que se hace entre las salas Civil, Laboral y Penal para ocupar ese cargo cada año. Este año, le correspondía la presidencia a la Civil, y por eso se eligió a un magistrado de esta sala. También se cumplió con la rotación que indica que el vicepresidente del año anterior debe ser el presidente del año siguiente, pues García había sido vicepresidente en el 2018.

Detrás de la demora para elegir presidente y vicepresidente, según personas cercanas a la Corte, hubo dos versiones: la primera indicaba que existían desacuerdos políticos entre algunos magistrados para que quien llegara a la presidencia este año se comprometiera con la Sala Plena en llegar a un consenso sobre quién será el candidato de la Corte para ser el próximo año Registrador Nacional, pues a Juan Carlos Galindo se le termina su periodo en diciembre.



El Registrador es elegido de un grupo conformado por los presidentes de las altas cortes (Corte Suprema, Consejo de Estado y Corte Constitucional), por lo que el voto del de la Suprema es decisivo para establecer quién llega a la Registraduría.



La segunda razón por la que no se había llegado a un consenso, dicen las fuentes, es que en el alto tribunal había una pugna de regionalismos, y el lío no consistía tanto en quién llegaba a la presidencia, sino a la vicepresidencia.



Según las fuentes, para algunos magistrados estaba claro que por la rotación la cabeza de la Corte este año debía ser Álvaro Fernando García. Pero un importante sector estaba en desacuerdo con que la Sala Laboral postulara como vicepresidente a Gerardo Botero Zuluaga, quien inicialmente era su candidato. Esto porque García es de Medellín y Botero es de Manizales, lo que algunos magistrados veían como una "colonización paisa" en la cabeza de la Corte.



En cualquier caso, en lugar de poner a Botero como vicepresidente, la Sala Laboral optó por postular el nombre de Jorge Luis Quiroz, quien este lunes terminó siendo el vicepresidente elegido.



La demora para elegir a las cabezas de la Corte también mantuvo frenadas las elecciones que se tienen que dar este año en el alto tribunal para llenar las vacantes de los magistrados que se fueron o que dejarán la corporación en los próximos meses.



Con esas vacantes, la Corte tendrá este año una fuerte reconfiguración. En la Sala Penal hay tres sillas vacías (la del magistrado Gustavo Malo, implicado en el 'cartel de la toga', la del magistrado José Luis Barceló, y la de Fernando Castro Caballero).



Por otro lado, en la Sala Laboral hay dos vacantes: la de Jorge Mauricio Burgos y la de Luis Gabriel Miranda.



En octubre, la Corte tendrá una nueva vacante de la Sala Penal, cuando termine su periodo Luis Guillermo Salazar. También habrá otra vacante en la Sala Laboral a finales de año y es la del despacho de Rigoberto Echeverri.



En la Sala Civil, por ahora, no hay vacantes, pero para el 2020 estarán disponibles las sillas de Ariel Salazar y Margarita Cabello.



