Corte Suprema discutirá cambios en elección de fiscales ‘ad hoc’

Sala Plena evaluará si, para casos claves, se le pide al Presidente enviar terna. Perdería competencia el vicefiscal, por ser nombrado por el Fiscal de turno.

En la próxima Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se comenzará a abordar un espinoso tema que tiene divididos a los 22 magistrados que actualmente hay en el alto tribunal.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que analizarán vías alternas que le permitan a la Corte designar fiscales generales ad hoc en casos específicos en los que el titular del cargo se declare impedido o sea recusado por alguna de las partes.



Lo que se busca es realizar una interpretación constitucional de las normas vigentes, para abrir caminos que permitan que –en determinados procesos– las actuaciones no queden en cabeza del Vicefiscal.

La base de esta tesis, que varios magistrados ya han abordado de manera informal en los pasillos del Palacio de Justicia, es que el Vicefiscal es un cargo al que llega una persona designada directamente por el Fiscal General, por lo que pueden existir interpretaciones de falta de objetividad en las discusiones en las que recusan al titular o cuando este, a motu proprio, se declara impedido.



“El Vicefiscal es un subordinado del Fiscal, por lo que no siempre se podrá garantizar imparcialidad”, le explicó a EL TIEMPO un magistrado que es partidario de esta nueva interpretación jurídica.

La salida

El bloque de magistrados que promueve esta tesis asegura que el camino más viable es que, cuando exista la necesidad, se le pida a la Casa de Nariño una terna de la que salga el Fiscal General ad hoc.



De esos tres nombres, en votaciones de Sala Plena –como actualmente se elige al titular del organismo acusador–, saldría la persona que estaría al frente de los procesos.



El cambio propuesto, y que será abordado en la Sala Plena del próximo jueves 29 de noviembre, está concebido a la luz del artículo 58 del Código de Procedimiento Penal.

Allí se establece que cuando el Fiscal General se declare impedido o no acepte una recusación que se haya interpuesto en su contra, el tema siempre debe pasar a estudio de la Corte Suprema y esta decidir de fondo sobre la materia.



Además, la norma indica que el alto tribunal no puede abordar esta discusión autónomamente o de oficio, sino que debe haber primero un impedimento o una recusación solicitada por alguna de las partes reconocidas formalmente en el proceso penal.



“Un tema de esta naturaleza, por supuesto, siempre ha sido polémico y hasta espinoso en el seno de la Corte Suprema.



El caso más reciente en el que se abordó fue en la época de la Fiscalía de Eduardo Montealegre, cuando se discutió sobre los impedimentos del señor Fiscal para tratar los temas relacionados con Saludcoop, pero no prosperó”, precisó una fuente del alto tribunal.



En el Palacio de Justicia fueron claros en advertir que aún no hay una petición formal que lleve a abordar este tema.



Lo que sí reconocen que el grupo de magistrados que la impulsa la quiere poner a consideración para determinar su viabilidad y el ambiente que pueda tener ante casos futuros que, admiten, pueden llegar en cuestión de días.



De hecho, en agosto del 2011, la Corte Suprema dio un giro jurisprudencial que abrió este camino, aunque por una única vez.



La entonces fiscal Viviane Morales se declaró impedida para asumir la actuación por tráfico de influencias que se seguía en contra de la contralora de ese entonces, Sandra Morelli, por unas declaraciones radiales que había dado sobre el tema.



Por eso, con el argumento de que es única e indelegable la función de investigar y acusar a los funcionarios con fuero, en ese momento se designó como fiscal general ad hoc al jurista Eduardo Cifuentes.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @uinvestigativa