Corte Suprema definirá si hay doble instancia para Arias: Minjusticia

En manos de la Corte Suprema de Justicia está definir si Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y preso en Estados Unidos desde hace varios años, tiene derecho a la doble instancia.



Así lo indicó Gloria María Borrero, ministra de Justicia, quien agregó que el Minsiterio le trasladó al alto tribunal el concepto del comité de DD.HH de la ONU, en el que se pide una doble instancia para Arias, condenado en el 2014.

La ministra explicó que si bien el concepto del Comité de DD.HH. de la ONU no es jurídicamente vinculante, decidieron trasladarlos "a la autoridad competente que es la Corte Suprema de Justicia. Solamente es la corte quien puede decir si reabre el proceso para que haya una segunda instancia como dice el concepto de Naciones Unidas, no es el Gobierno”.



Ahora, en un plazo no mayor a 180 días, la Corte Suprema deberá analizar el concepto de la ONU así como la solicitud el exministro de Agricultura de reabrir su proceso penal.

JUSTICIA