Aunque en 8 días se queda sin quórum, Corte no logró llenar vacantes

Aunque este jueves los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia volvieron a reunirse para intentar llenar sus vacantes, una vez más no lograron ponerse de acuerdo.



Los magistrados no llegaron a ningún consenso a pesar de que el próximo 27 de febrero termina su periodo el magistrado Ariel Salazar.

Esta fecha es problemática ya que de 23 magistrados posibles, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia hoy solo tiene 16, debido a que no se han puesto de acuerdo para llenar ninguna de sus siete vacantes. Y tras la salida de Salazar, la Corte quedará con 15 magistrados en la Sala Plena.



El problema es que para poder tomar decisiones, según el reglamento de la Corte, la Sala Plena requiere de 16 votos (las dos terceras partes de todos los magistrados), por lo que cuando se vaya Salazar, el alto tribunal se quedará sin quórum decisorio.



Para agotar su última carta e intentar llenar por lo menos una de sus sillas vacías, la Sala Plena de la Corte citó a los magistrados a una sesión extraordinaria el próximo 25 de febrero, es decir, dos días antes de que se vaya Salazar.



Actualmente la Corte tiene tres vacantes en la Sala Penal, tres en la Sala Laboral y una en la Sala Civil. La octava vacante quedará una vez se vaya Salazar de la Sala Civil. El pasado 20 de enero el Consejo Superior de la Judicatura conformó la lista de candidatos de la que la Corte deberá elegir al reemplazo de Salazar, una vez se vaya.



En la sesión de este jueves, según informaron fuentes de la Corte, los tres candidatos que la Sala Penal puso a discusión para sus vacantes obtuvieron 14 votos. Es decir, solo dos magistrados no votaron por los nombres de esta Sala.



Uno de los magistrados que ha sido crítico de los candidatos de la Sala Penal es justamente Ariel Salazar, quien ha asegurado en cartas que se han hecho públicas que no está detrás del bloqueo que impide elegir magistrados, pero también ha dicho que no habrá elecciones mientras algunas salas sigan insistiendo en los mismos candidatos que hasta ahora no han sido elegidos. "Prefiero dejar una Corte sin quórum que mal conformada", dijo en su momento en una carta enviada a la Sala Plena.



El problema es que algunos magistrados consideran que él es el que se ha estado oponiendo de forma sistemática a candidatos como los de la Sala Penal, sin manifestar cuáles son sus reparos sobre los nombres que se han sometido a discusión.



Lo cierto es que con llenar una sola vacante habría sido suficiente para que la Corte mantenga su quórum decisorio. Pero, por lo menos este jueves, no hubo consenso sobre ninguno de los nombres que se llevaron a la Sala Plena.



Hace dos semanas algunos magistrados habían planteado diferentes salidas con el fin de poder superar el estancamiento en las vacantes y la posible crisis institucional que se vendría si la Corte se queda sin quórum.



Una de esas propuestas sobre la mesa era la de que el voto sea público, con el fin de saber quiénes son los que se están oponiendo a ciertos candidatos, pero sobre todo, para lograr afianzar compromisos.



La otra propuesta era que la Corte ajustara su reglamento ante la situación que hoy está viviendo, y bajara su quórum decisorio para que las dos terceras partes se midan de acuerdo con el número de magistrados que hoy tiene el alto tribunal. Así no se necesitarían 16 votos para tomar decisiones sino 10.



Otra de las alternativas es que cada sala se ponga de acuerdo sobre quiénes quiere que sean sus candidatos para llenar sus vacantes, y que las demás salas respeten esa decisión y voten por ellos. El compromiso sería que cada una de las salas apoye los de las otras especialidades.



JUSTICIA