Corte Suprema niega revisión de la JEP a condena de Álvaro García

La Corte Suprema de Justicia acaba de emitir dos decisiones que tienen impacto sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos de terceros civiles del conflicto que buscan ser cobijados por esa jurisdicción y que ya han sido condenados por el alto tribunal: la condena contra el exsenador Álvaro García por la masacre de Macayepo; y la del general (r) Miguel Maza Márquez, por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.

EL TIEMPO tuvo acceso a las dos determinaciones (una de la Sala Penal y la otra de la Sala de Primera Instancia) y estableció que, por un lado, se deja claro que toda sentencia ejecutoriada emitida por la Corte no puede ser revisada ni puesta a consideración de la JEP. Pero, por otro lado, se abre la puerta a que los condenados con este tipo de fallos puedan recibir algún beneficio de la órbita transicional.



El caso analizado por la Sala Penal y firmado por los ocho miembros que hoy componen esta instancia, es la condena a 40 años de cárcel que pesa sobre el exsenador Álvaro ‘el Gordo’ García por la masacre cometida en el año 2000. En efecto, en un auto del pasado 7 de septiembre se negó el traslado de este caso a la JEP, con duros argumentos, al considerar que ya era cosa juzgada y que solo la misma Corte puede revisar sus sentencias, incluso a la luz de la jurisprudencia transicional que se estableció con el acuerdo de paz.

Los magistrados hicieron énfasis en que el recurso de reposición a una inadmisión de revisión de condena presentado por la defensa de García, al que calificaron de “extenso y farragoso”, no solo no es el camino para acceder a la JEP, sino que niegan su petición, además, porque no hay hechos novedosos que ameriten analizar su decisión. Y ratifican que el acto legislativo 01 de 2017 que da vida jurídica al acuerdo de paz, y las leyes de 2018 que lo desarrollan, dejan en la Corte cualquier tipo de revisión que se quiera hacer a sus sentencias si estas ya están ejecutoriadas.



Dice la Sala Penal que, además de “los desatinos de los planteamientos de la impugnación” de la defensa de García, la revisión de la cosa juzgada “no se constituye en un recurso ni puede asimilarse a otra instancia en que sea posible reanudar la controversia jurídica y probatoria agotada en las instancias regulares”. Y remata recordando que si bien ‘el Gordo’ se postuló a la JEP –tal y como lo reveló EL TIEMPO–, en este caso de la masacre de Macayepo “no ha sido dada a conocer o revelada” su decisión expresa de someterse.



La defensa del parapolítico, no obstante, recurrió esta decisión e insistió que este caso debe ir a la JEP, como ya pasó con el proceso que se le sigue por desplazamiento forzado como consecuencia de la masacre de Macayepo, para demostrar que no quiere ser “un obstáculo para la verdadera paz”. Sin embargo, en ese proceso no había sentencia y, por eso, la Corte no se opuso a su remisión.



“Todo lo que ya sea cosa juzgada no puede ser revisado por ninguna otra instancia distinta a la misma Corte, y menos cuando la intención es ‘zafarse’ de las sentencias que hemos emitido y buscar beneficios judiciales sin contar la verdad ni reparar a las víctimas. Con esto, sentamos jurisprudencia”, precisó un magistrado de la Sala Penal.

El caso de Maza Márquez

La Sala Especial de Primera Instancia, por su parte, accedió a enviar otro caso emblemático: la condena a 30 años contra el general (r) Miguel Maza Márquez por el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989.



También fechado del 7 de noviembre, un auto decide enviar el expediente de Maza Márquez a la JEP para que sea analizado a la luz de la justicia transicional, a pesar de que tiene una condena ejecutoriada al igual que ‘el Gordo’ García.



Los tres magistrados de esta nueva instancia de la Corte consideran también de forma unánime que el caso del exdirector del DAS tiene relación con el conflicto y que, por eso, puede pasar a la órbita de la JEP. No obstante, aclaran que envían el expediente por petición expresa del tribunal transicional, al cual Maza Márquez se postuló en febrero de este año.



“Si bien en este evento el proceso ya terminó, ello no impide que por parte de la JEP se examine si es posible que el condenado acceda a algún beneficio del acuerdo final de paz o de la ley 1820 de 2016, diferente a la revisión de la sentencia, por ser competencia exclusiva de esta corporación”, precisa esta nueva sala. Esto traduce que, si bien reconocen que hay sentencia ejecutoriada, Maza –contrario a lo decidido en el caso del ‘Gordo’ García– sí podría obtener subrogados penales.

Todo lo que ya sea cosa juzgada no puede ser revisado por ninguna otra instancia distinta a la misma Corte, y menos cuando la intención es ‘zafarse’ de las sentencias que hemos emitido FACEBOOK

TWITTER

“Aquí la diferencia es que el expediente fue solicitado por la JEP, mientras que en el caso del señor García, desarrollado en otra instancia de esta Corte, lo que se solicitó fue una revisión ante el mismo tribunal. No veo contradicción entre las salas e, incluso, si el señor García solicita lo mismo que el señor Maza, pero por la vía correcta, podría obtener una decisión similar”, precisó uno de los miembros de esta nueva sala.



Esta decisión por supuesto fue rechazada por los apoderados de la familia Galán, que consideran que ni el general (r) Maza Márquez ni el exsenador Alberto Santofimio, también condenado por el magnicidio, pueden acogerse a la JEP. “Es algo escandaloso”, afirmaron.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@Uinvestigativa