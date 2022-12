El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que buscaba anular la elección de Hilda González Neira como magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.



(Lea: ¿Fue suplantado y pidieron créditos a su nombre? Este fallo le interesa)



La demanda decía que González no tenía todos los requisitos, en particular el de haber ejercido la profesión con buen crédito, alegando un supuesto impedimento moral por cuenta de una decisión que tomó en el pasado y que a juicio del demandante era errónea.



(Lea: No solo la política, hay seis reformas con riesgos en el Congreso: Fundación)

El demandante cuestionaba una decisión que tomó González como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá en un proceso ejecutivo que llevó a que luego presentara un demanda de reparación. Y aseguraba que el proceso de elección fue irregular porque la Corte Suprema de Justicia no habría publicado los actos de designación y de confirmación de la jurista.



Al estudiar el caso, el Consejo de Estado precisó que el hecho de que las partes no estén de acuerdo con una decisión, no implica que el juez que la tomó no ejerza la profesión con buen crédito.



(Lea: En la última cumbre de la justicia del año se entregan premios del sector)



A ello se suma, dice el fallo, que en la mencionada demanda de reparación directa que se produjo por el proceso que estudió González Neira, no se ha producido un fallo, lo que desvirtúa que tal acontecimiento se traduzca en el incumplimiento de la exigencia sobre el buen crédito.



Para la sala, no se demostró el incumplimiento del descrito requisito y tampoco que el proceder de la magistrada supusiera un impedimento moral.



(Lea: Emberas desplazados no han podido acreditarse como víctimas y pusieron tutela)

De otro lado, el Consejo de Estado dijo que los actos de designación de González sí fueron publicados por la Corte Suprema de Justicia y señaló que, en todo caso, su no publicación no genera su nulidad.



justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia