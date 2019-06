Corte escuchará a Marlon Marín por el caso de Jesús Santrich

El próximo lunes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia escuchará a Marlon Marín -sobrino de Iván Márquez, quien se encuentra detenido en Estados Unidos- en medio de la investigación que el alto tribunal sigue contra el exjefe de las Farc Jesús Santrich por presuntos delitos de narcotráfico.

Marín, quien según la Fiscalía es un testigo clave en contra de Santrich y quien tiene la información de cómo presuntamente el exguerrillero coordinó un envío de cocaína al exterior después de la firma del acuerdo de paz, será escuchado por videoconferencia.



En esa diligencia estará un delegado de la Procuraduría y la defensa de Santrich, con el fin de que tengan la información de la declaración y puedan controvertir su testimonio.



El alto tribunal ordenó escuchar a Marín ya que, antes de la indagatoria que se realizará contra Santrich, y que aún no tiene fecha, debe practicar todas las pruebas que sean necesarias en el proceso contra el exguerrillero. La indagatoria se realizará ya que este martes la Corte decidió abrir un proceso formal contra Santrich por concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico.



La Corte tiene siete cuadernos, cada uno con 300 folios, con información relacionada con el caso de Santrich. También tiene videos e información que le ha entregado la Fiscalía General. Esos elementos fueron recaudados en el proceso que tenía el ente acusador, y que se llevaba con el sistema penal de la Ley 906 del 2004.

Como hace una semana la Corte Suprema de Justicia determinó que por su condición de congresista Santrich tiene fuero, y estableció que es ese alto tribunal y no la Fiscalía, el que debe investigarlo y juzgarlo, el caso de Santrich pasó a la ley 600 del 2000, que es la que aplica para los aforados constitucionales.



Por eso, la Corte debe volver a recaudar las pruebas y todos los elementos que se puedan usar en la investigación contra el exguerrillero.



Después de la indagatoria, diligencia en la que la Corte le dirá a Santrich lo que tiene en su contra y le exigirá las explicaciones por los hechos materia de investigación, el alto tribunal deberá definir cuál es la situación jurídica del exguerrillero y si ordena o no su captura mientras se lleva a cabo el juicio.



Santrich está libre desde el miércoles de la semana pasada, cuando la Corte Suprema ordenó dejarlo en libertad tras establecer que es esa corporación, y no la jueza que llevaba el caso, a la que le corresponde no sólo llevar su proceso sino también decidir sobre su detención por su calidad de congresista.



JUSTICIA