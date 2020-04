Corte Suprema de Justicia archiva proceso contra Gustavo Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó una investigación que llevaba contra el exalcalde de Bogotá, y hoy senador Gustavo Petro.

Se trata del proceso 049 que tenía abierto el alto tribunal por los supuestos delitos de injuria, calumnia, prevaricato por acción, fraude a resolución judicial y abuso de función pública.



Los denunciantes eran un grupo de novilleros que afirmaba que Petro estaba intentando prohibir las corrida pues estaba realizando eventos culturales en la Plaza de Toros Santamaría distintos a esos encuentros taurinos.



Esto, aseguraban los denunciantes, a pesar de que Petro no podía prohibir las corridas ya que, a su juicio, se tratan de show con arraigo cultural permitidos por la Corte Constitucional.

Según los denunciantes, en junio del 2012 Petro no había renovado el contrato de arrendamiento con la empresa que gestionaba la plaza de toros Santamaría para estos eventos -la Corporación Taurina de Bogotá- lo que consideraban que era una prohibición de estos espectáculos.



Pero, en un auto inhibitorio, la Corte decidió archivar el caso encontrando que no hay ningún mérito para abrir un proceso penal contra Petro.



La decisión a favor de Petro fue debatida y tomada por los magistrados en una sesión virtual de la Sala de Instrucción, ya que las salas presenciales fueron suspendidas por las medidas de aislamiento por el coronavirus. La firma de la decisión se hizo de forma digital, con los mecanismos establecidos por la Corte.



La denuncia contra Petro decía además que él, siendo alcalde de Bogotá entre el 2012 y 2014, hizo algunas declaraciones injuriosas y calumniosas en la Plaza de Toros Santamaría, el 7 de octubre y el 2 de noviembre del 2012. El primer evento fue un encuentro contra el maltrato animal y, el segundo, un torneo de ajedrez.



Esas manifestaciones y eventos, según los denunciantes, constituían hechos de injuria y otros delitos por los que debía ser investigado el exalcalde.



Según los denunciante, las declaraciones de Petro se apartaban de una orden de la Corte Constitucional que, desde años atrás, permiten que se realicen corridas de toros en el país.



Al evaluar el caso y recaudar pruebas, la Sala de Instrucción encontró que de ninguna manera Petro había prohibido los eventos taurinos, sino que lo único que hizo fue desincentivar algunos eventos y el patrocinio que se les podía hacer a dichos espectáculos taurinos. Así, dice la Corte, lo que Petro hizo fue una interpretación del fallo de la Corte.



Pese a que los denunciantes entendieron que los estaba calumniando, la Corte encontró que no hubo ningún delito de injuria o calumnia, ni tampoco se afectó ningún bien jurídico en estricto sentido frente a la honra o buen nombre.



Así, el alto tribunal concluyó que a los denunciantes no se les estaba haciendo ninguna imputación delictiva.





