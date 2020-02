Condenan al dueño de un perro que mordió a vecina en propiedad privada

Hace más de un año una mujer transitaba por un camino en la Guajira que, a pesar de hacer parte de una propiedad privada, ha sido usado en los últimos 40 años por los vecinos de la zona para movilizarse.



En medio del camino se encontró con un perro que la atacó ferozmente y le causó heridas y secuelas en su salud.

Por al ataque la mujer inició un proceso de responsabilidad civil contra el dueño del canino. En el proceso, el hombre aseguró que ella era la única culpable porque había elegido caminar por un sendero privado, invadiendo el inmueble. También dijo que, al pararse frente al canino, "por el mero capricho y mero antojo hizo que el animal reaccionara instintivamente".



El caso llegó a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la mujer en su demanda y condenó al dueño del perro a pagarle los 48 millones de pesos que la mujer exigía como indemnización por el daño.

El alto tribunal consideró que sin importar si se trata de una vía pública o privada, o de un centro urbano o rural, el dueño del perro tenía la obligación de tomar las previsiones necesarias sobre el cuidado, custodia y guarda de sus caninos.



Aunque en el 2018 la Corte Constitucional tumbó una parte del Código de Policía que prohibía dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en espacio público y privado -considerando que si están en un espacio privado no se afecta la seguridad de las personas-, esa valoración es distinta a la que ahora hace la Corte Suprema de Justicia.



Esto porque lo que estaba evaluando la Corte Constitucional es una norma que impone sanciones administrativas y policiales, como lo es el Código de Policía. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad civil, que es el que estuvo bajo el análisis de la Corte Suprema de Justicia, no se puede usar el argumento de que el perro se encontraba en un área privada.



Y es que la mujer, según el expediente, sufrió múltiples heridas en su pierna derecha perdiendo cobertura cutánea, otras dos heridas de cinco centímetros cada una, su tibia quedó expuesta y quedó con una lesión muscular.



El dictamen que se le realizó concluyó que "las mordeduras causaron deformidad física, afectación del cuerpo de carácter permanente y perturbación funcional del miembro inferior derecho, perturbación funcional del órgano de locomoción".



Frente a si se trataba o no de un perro potencialmente peligroso (situación que implicaba que el animal debía ser sujeto a mayores controles), la Corte dice que la mayoría de regulaciones se basan en el comportamiento del canino para considerar si es o no una amenaza, sin importar su raza.



Es decir, aunque el dueño de un perro asegure que la raza de su animal no es considerada peligrosa y por lo tanto, debe tener menos controles con su mascota, para la Corte lo que indica la peligrosidad no es la raza sino el comportamiento que muestra el perro.



Para la Corte, un perro es potencialmente peligroso cuando "es entrenado para la pelea, ataca de manera agresiva, inflige lesiones graves o mata a un ser humano en propiedad pública o privada, daña o mata a un animal doméstico, y cuando sin ser provocado acorrala o amenaza a una persona en aparente actitud de ataque".



