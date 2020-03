Corte Suprema condena a policía que andaba en moto robada

Receptación y uso de documento público falso agravado. Esos fueron los delitos por los que fue condenado un patrullero de la policía que andaba en una moto que había sido robada.

El caso en su contra inició porque en enero del 2015 un residente del barrio Santa Cruz de Medellín les informó a funcionarios de la Policía que había recibido varios comparendos por infracciones de tránsito cometidas por una persona que él no conocía, pero que se movía en una moto cuya placa estaba registrada con un vehículo de su propiedad.



Es decir, estaban usando una copia de su placa en un vehículo que no era suyo.



Al parecer, les dijo el ciudadano preocupado, quien conducía la moto que tenía su placa había cometido las infracciones en ese sector de la ciudad.



En medio de una investigación, los uniformados encontraron que la moto había sido robada meses atrás a una mujer y que quien conducía el vehículo que tenía las placas falsas era un patrullero de la Policía.

Él adquirió la moto, según dice el expediente, de una persona anónima en septiembre del 2014.



Para que la moto hurtada no fuera detectada, el vehículo no tenía su placa original sino la del ciudadano que se quejó por estar recibiendo multas que no le correspondían.



Así fue como en una audiencia del 22 de enero del 2015, la Fiscaía legalizó la captura del patrullero y le formuló cargos. Tras terminar la audiencia, no formuló medida de aseguramiento en su contra.



La defensa había impugnado el caso afirmando que el proceso le correspondía a la Justicia Penal Militar, pero la judicatura no le dio la razón y dejó el proceso en manos de la justicia ordinaria.



En una primera decisión el juez absolvió al policía considerando que el no actuó dolosamente cuando compró la moto porque, según dijo el juzgado, él desconocía que el origen ilícito del vehículo y que la placa era falsa. Pero al estudiar el caso, el Tribunal Superior de Medellín, en abril del 2017, tumbó la absolución y lo condenó a siete años y medio.



El caso le llegó a la Corte Suprema de Justicia que acaba de confirmar la condena.



En su defensa, el patrullero dijo que en septiembre del 2014 había consultado dos veces los antecedentes de las placas de la moto, así como la placa que aparecía marcada en las autopartes del vehículo y nunca encontró que hubiera sido robada.



Además, dijo la defensa del patrullero, él no había adquirido la moto en una compraventa sino que la recibió en garantía por un préstamo.



Según la defensa, la placa marcada en las partes de la moto no dio resultados positivos de robo porque cuando registraron la moto robada después de recibir la denuncia de la mujer, los policías se habían equivocado en un número, lo que hizo que cuando él consultara no encontrara dicho antecedente.



Sin embargo, la Corte asegura que esas dos consultas que el policía hizo no son suficientes para concluir que él ignoraba que la moto hubiera sido robada y que la placa que tenía era apócrifa.



Según el expediente, por sentido común, y porque se trataba de un policía, ante las evidentes inconsistencias entre la placa exhibida y las formas de identificación, la simple verificación de anotaciones no era suficiente.



Incluso, en el caso se tuvo en cuenta el testimonio de otros policías que afirmaron que en casos como este si el vehículo genera sospechas pero las averiguaciones por las placas no arrojan mayores resultados, se debe aducir a otros medios como consultar si los números de identificación del chasis y motor del vehículo tienen reportes, o llevar el carro a la Sijín para que haga los exámenes de rigor.



"Era razonable esperar que ante las inconsistencias que presentaba el artefacto, mínimamente su tenedor hubiera demostrado su procedencia legal respaldándola con la respectiva documentación que lo acreditara como propietario del velocípedo, pero extrañamente no se le exigió ningún tipo de soporte, ni siquiera un recibo, y sin más dice que el comprador entregó la suma de un millón de pesos a un desconocido", asegura el primer juzgado que lo condenó.

Era razonable esperar que ante las inconsistencias que presentaba el artefacto, mínimamente su tenedor hubiera demostrado su procedencia legal

Para los jueces, al policía le debió generar sospecha el bajo precio del vehículo pero, en este caso, "trató de sacar ventaja de su condición de miembro de la Fuerza Pública para hacerse a un bien por un valor menor al real, disimulando su actuación mediante averiguaciones básicas sobre el origen del medio motorizado".



Así las cosas, para la Corte es claro que el policía sí es culpable ya que la investidura del cargo que tenía, las circunstancias de la negociación, las características irregulares que tenía la moto por llevar una placa distinta a la que tenía impresa en el chasis, lo debían llevar a hacer mayores averiguaciones sobre el origen lícito del vehículo. Pero, por el contrario, adoptó una actitud pasiva por no esclarecer la situación jurídica del rodante.



Con todo esto, la Corte concluyó que el patrullero "conocía los hechos delictivos y quiso su realización".



La Corte también concluyó que no es cierto que el policía obtuviera la moto como garantía de un préstamo, sino por una negociación por la que él se comportaba como el dueño de la moto, ya que la usaba a diario.



JUSTICIA