Por corrupción, la Corte condena a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador de Cesar

En la mañana de este miércoles 14 de febrero, la Corte Suprema de Justicia profirió el sentido del fallo del proceso seguido contra el exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien estaba investigado por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).



(Lea: Necropsia de Dilan Santiago Castro fue presentada por Medicina Legal: murió por asfixia)



Es así como la Sala de Primera Instancia de la corporación, en la continuación de la audiencia de juicio oral, condenó al hijo de la llamada Cacica, Cielo Gnecco.

Al inicio de la diligencia, el magistrado ponente, Ariel Augusto Torres Rojas, dio lectura a la parte resolutiva de la decisión.



“Procede la Sala a anunciar el sentido del fallo que proferirá en el juicio contra el exgobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco. La Sala Especial de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia anuncia que emitirá sentido de condena en contra de Luis Alberto Monsalvo Gnecco como coautor penalmente responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”, dijo el magistrado.



(Le invitamos a leer: Versión del sobrino del capo Escobar puso al FBI a revisar proceso que enreda a sicario)



Para el tribunal, hay pruebas de que mientras Monsalvo Gnecco, ejerció como mandatario departamental, entre 2012 y 2015, “habría orientado un proceso contractual para beneficiar a un consorcio específico".



La investigación también arrojó que el exfuncionario habría "omitido el deber de supervisar todas las fases de contratación como lo exige la ley”.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Alberto Monsalvo, gobernador del Cesar para el periodo 2020-2023. Foto: Foto Archivo Particular

El abogado José Luis Barceló, defensa de Monsalvo, indicó que la pena no debe pasar los 15 años, pues no se debe condenar dos veces por la misma conducta a su defendido y pidió esta debe ser conocida en un término no mayor a 4 meses, una vez emitido el sentido del fallo.



“De manera respetuosa solicito a la honorable sala que no haga efectiva la ejecución de sentencia hasta que hasta que el fallo no quede ejecutoriado y se resuelva el sentido de apelación que seguramente interpondrá la defensa”, dijo Barceló.



(Además: El plan del Gobierno para poner en cintura rifas de influenciadores en redes sociales)



Además, pidió que no se ordene su reclusión en centro carcelario, pues su defendido siempre ha comparecido a las diligencias que han sido fijadas por las autoridades.



“Mi defendido ha cumplido con su detención domiciliaria y ha asistiendo a las diligencias cumplido con sus compromisos, acatando el llamado de las autoridades y cumpliendo de manera estricta sus decisiones”, dijo la defensa.



Al final de la diligencia, el magistrado Torres Rojas convocó para el lunes 18 de marzo una nueva audiencia para conocer la sentencia.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

Más noticias de Justicia