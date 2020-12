Corte condena a cirujano por muerte de una mujer tras una liposucción

Hace 20 años, convencida de que iba a correr la misma suerte que su hija, quien una semana antes se había hecho una cirugía con Víctor Hugo Carrillo García, una mujer decidió acudir al mismo cirujano plástico para que le hiciera una liposucción.

La cirugía comenzó las 7 y 30 de la mañana y la paciente salió a las 4 de la tarde del procedimiento. Después de la intervención comenzó a sentir dolor abdominal, su cara se puso pálida, lo que le hizo sospechar que algo no andaba bien.



Tres días después de la intervención encontraron la causa del problema: en la liposucción habían perforado en varias ocasiones su intestino, lo que finalmente llevó a que muriera un mes después de haberse operado.



La mujer, quien trabajaba como jefe de impuestos de la Gobernación del Cesar, murió a sus 50 años, el 11 de febrero del 2000.



Por esos hechos Víctor Hugo Carrillo García fue condenado en el 2009 a pagar 200 millones de pesos por los perjuicios materiales y morales que sufrió la familia por la muerte de su ser querido.



Veinte años después la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar la condena civil contra el cirujano, pero hizo algunos cambios y además realizó varias precisiones sobre hasta dónde llega la responsabilidad de los cirujanos estéticos en este tipo de intervenciones.



En primer lugar, la Corte señaló que la regla general es que la obligación de los médicos, incluso si son cirujanos estéticos, es de medios y no de resultados. ¿Eso qué significa? Qué están obligados a desarrollar los mejores métodos, a tener las mejoras capacidades, y a cumplir con todas las exigencias para que un procedimiento o tratamiento salga bien, pero como puede haber factores externos o incertidumbres médicas imprevisibles que alteren el proceso, no están obligados a garantizar unos resultados concretos.

En ese marco, para conseguir que un médico sea condenado civilmente por un mal procedimiento, la persona que demanda debe demostrar además del daño a la vida o a la salud, que el galeno no tenía la capacitación requerida, omitió hacer las verificaciones necesarias según los síntomas, actuó de forma descuidada o temeraria al realizar un procedimiento, o no cumplió reglas propias de la medicina.

Sin embargo, esa regla tiene una excepción. Y es que, asegura la Corte, si un cirujano se compromete de forma libre y autónoma a garantizar un resultado, porque considera que está en la capacidad de controlar factores externos y llega a ese pacto concreto con su cliente, sí podría ser condenado por no conseguirse esa finalidad.



Y eso fue lo que sucedió en el caso de la paciente de Valledupar, pues según las pruebas que recaudó la Corte, en la misma versión libre que entregó el cirujano Víctor Hugo Carrillo en el 2001 ante la Fiscalía, señaló que él realiza cirugías estéticas "para satisfacer las expectativas del paciente".



Es así cómo, dice la Corte, Carrillo no sólo garantizaba poner su conocimiento y experiencia al servicio del mejoramiento de los pacientes "sino que asumía la carga de complacer el interés estético de los intervenidos", lo que significa que su obligación fue de resultado.

Además, teniendo en cuenta otro interrogatorio que el médico presentó en el 2005, la Corte concluyó que él se obligó con su paciente a "lograr su embellecimiento físico, por medio de la reducción del tejido adiposo ubicado en su zona abdominal, lo que es propio de una obligación de resultado".



Sin embargo, la Corte encontró que la mujer tenía una hernia spiegel que era muy difícil de detectar y que terminó siendo una situación imprevista, de fuerza mayor, para el personal médico, por lo cual no se puede decir que lo que llevó a su muerte haya sido la actuación del cirujano, y lo exoneró de responsabilidad extracontractual.



Por otra parte, más allá de que la obligación sea de medios o de resultados, cuando un cirujano estético no le informa al paciente los riesgos normales o previsibles que asume en un procedimiento o las alternativas de tratamiento, también está obligado a asumir las consecuencias por haber omitido esa información.



En cambio, si el cirujano informa de forma correcta y abierta los riesgos, aún cuando se haya comprometido a un resultado determinado, su responsabilidad puede disminuirse, por lo cual la información veraz es muy importante en estos casos.

Con todo esto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia condenó al cirujano Víctor Hugo Carrillo García, y lo declaró civil y contractualmente responsable por los daños ocasionados a la mujer que murió tras la liposucción, por lo que tendrá que pagar 90 salarios mínimos mensuales legales, repartidos en partes iguales, a cuatro de sus familiares.



Lo libró, en cambio, de responsabildiad extracontractual al encontrar que no podía prever la situación que había por la hernia spiegel.



