Corte Suprema condena a 6 años de prisión a Lucas Gnecco Cerchar

La Sala Especial de Primera Instancia condenó a seis años y dos meses de prisión al exgobernador de Cesar Lucas Gnecco Cerchar por irregularidades en contratación en el departamento. La pena se cumplirá en casa por cárcel por enfermedad grave del exmandatario regional.



(Le puede interesar: ¿Por qué Gobernador del Cesar pasó de condenado a absuelto en 68 días?)

La pena se dio porque, como gobernador entre 1998 y 2000, Gnecco Cerchar avaló la expedición de varios decretos que modificaron las apropiaciones del Presupuesto de Rentas y Gastos del departamento para la vigencia fiscal 1999 sin contar con la aprobación de la Asamblea Departamental.



De esta firma se destinaron a gastos de inversión los recursos que correspondían a gastos de funcionamiento del sector docente y se suscribieron 101 contratos de manera irregular. Según el expediente, para tales contratos, Gnecco Cerchar delegó la ordenación del gasto a su secretario de Educación y al Gerente de Proyectos Especiales.



(Le puede interesar: Fiscalía investiga corrupción en varios departamentos del país)



“Los actos de delegación no exigen de responsabilidad a Gnecco Cerchar (…) En virtud de los deberes de dirección, instrucción, orientación y seguimiento de la función delegada, en cualquier momento de esa relación está facultado para reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario”, dice la sentencia.



“Lo que devela la prueba (…) es que las maniobras presupuestales y la delegación de la ordenación del gasto, conductas desplegadas por Gnecco Cerchar en su condición de gobernador y representante legal de la entidad territorial, fueron el mecanismo a través del cual facilitó la consecución ilegal de recursos y sus posterior apropiación por terceros, a través de la profusa actividad contractual adelantada”, agregó la Corte.



(Le puede interesar: Capturan en EE. UU. al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons)



“En cuanto al desconocimiento de los requisitos legales esenciales en los contratos por los que se procede, para la Sala deviene claro que en su trámite, celebración y liquidación se incumplieron de forma sistemática los principios de transparencia, economía, planeación, responsabilidad, publicidad y selección objetiva exigibles de la contratación administrativa”, dijo la Corte.



La Sala de Primera Instancia agregó que también se violaron los “postulados de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad e imparcialidad que orientan la función pública, por manera que no son más que el reflejo de su ejercicio abusivo y arbitrario en detrimento del interés general”.



(Le puede interesar: Por corrupción en contratos, condenan a exgobernador (e) de Córdoba)



La Corte Suprema encontró en irregularidades en 11 contratos suscritos, en total por $692 millones entre febrero y diciembre de 1999 para el suministro de materiales de oficina, cintas, disquetes; para decoración navideña; para laboratorios completos de ciencias de básica primaria, entre otros.



“Ninguna de tales exigencias e cumplió a cabalidad, ni en el contrato de prestación de servicio, ni en los de suministro o los de mantenimiento, bien porque se obvió por completo adelantar el estudio previo de conveniencia y oportunidad, o simplemente se utilizó un formato sin consideración alguna a las particularidades del objeto contractual”, dijo la Corte.



(Le puede interesar: Recursos por $ 6,6 billones están en juego en obras inconclusas)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-El fallo de la Corte sobre periodismo e indemnizaciones por daños



-Procuraduría investiga caso de menor que se suicidó tras detención



-Exfiscal Martínez habla de aval a extradición de 'Jesús Santrich'