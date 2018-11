Primera condena con nuevas reglas de juego en la Corte Suprema

La Sala de Juzgamiento en Primera Instancia condenó a una pena de más de 10 años de prisión al exgobernador de La Guajira Wilmer González Brito, acusado de corrupción electoral. Esta es la primera condena que profiere esta sala, creada este año en el marco de la ley de doble instancia para aforados.

La Corte Suprema lo encontró responsable de los delitos de cohecho, corrupción al sufragante, fraude en documento y fraude procesal, delitos cometidos durante su campaña a la gobernación en el 2016.



Según las pruebas en su contra, González Brito, quien obtuvo 99.117 votos, ofreció mercados, tejas, cemento, material para fabricar artesanías y hasta chivos, para que habitantes de zonas rurales con baja escolaridad y de pocos recursos económicos votaran por el entonces candidato.

En el proceso, la Corte reconstruyó el caso y recordó que González llegó a la Gobernación después de que se declaró la nulidad de la elección de la gobernadora Oneida Pinto Pérez, por lo que se celebraron elecciones atípicas en las que resultó elegido el 6 de noviembre del 2016.



Según el alto tribunal, siendo candidato a la gobernación, González Brito se reunió con concejales del municipio de Maicao, entre ellos a Silvelly Solano Iguarán, a quienes les ofreció 11 millones de pesos a cada uno más otros gastos de logística para que hicieran proselitismo político a su favor.



También les propuso que entregaran dinero a sus grupos de sufragantes para que votaran por él en las elecciones.



Según la acusación en contra de González, cuando Solano le informó al candidato el uso que le había dado a los 11 millones de pesos, le dijo que los había invertido "en organizar una reunión con líderes sociales para pagarles sobornos". Eso se desprende de llamadas que fueron interceptadas por la Fiscalía.



Luego, según la llamada, Solano le dice al entonces candidato que "el dinero entregado no era suficiente para comprar los votos, motivo por el cual requería 9 millones de pesos adicionales para transportar a los sufragantes, darles desayuno y entregarles mercados".



Así, la entonces concejal supuestamente dijo que la suma que necesitaba se debía acercar a los 20 millones de pesos en los que se incluía el soborno "previamente pactado", dice la Corte.



De esas llamadas interceptadas, en las que se hizo un análisis de más de 9.000 llamadas telefónicas, se concluyó que hubo un "acuerdo ilegal entre el candidato Wilmer David y varios concejales de Maicao para que éstos realizaran proselitismo político a favor de aquél, a cambio del pago de 10.000.000 millones de pesos, que efectivamente fueron desembolsados a Solano Iguarán y a un número indeterminado de cabildantes", dice el fallo condenatorio.



En las llamadas, dice la Corte, quedó la evidencia de que González "pretendía encubrir el ofrecimiento de dinero que hizo a los ediles para que realizaran proselitismo político a su favor, pues si el contenido de su conversación hubiese sido sobre una actividad lícita no habrían tenido la necesidad de tomar esas precauciones sobre el lenguaje utilizado".



Contra González Brito, quien no se presentó a la audiencia de este martes, se emitió una orden de captura para que se haga efectiva la condena en su contra.



En octubre pasado se había dado a conocer el sentido del fallo y para este 13 de noviembre había quedado programada la lectura de la sentencia, que la hizo el magistrado Ramiro Marín, junto con el conjuez Julio Andrés Sampedro. En este caso estaban impedidos los magistrados Ariel Augusto Torres y Jorge Caldas.



JUSTICIA