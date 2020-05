Corte Suprema choca con la JEP por el caso de Salvador Arana

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aseguró que sigue siendo la competente para tener conocimiento de los procesos contra el exgobernador Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por paramilitarismo, y quien fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El alto tribunal recordó que en diciembre del 2009 condenó a Arana, quien era gobernador de Sucre, a 40 años de prisión por sus nexos con paramilitares y el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado. Esa sentencia se dio por concierto para delinquir agravado, determinador de desaparición forzada y homicidio agravado. También paga otra pena de 8 años en su condición de "miembro de las Auc infiltrado en la administración pública", desde la que ordenó crímenes de lesa humanidad.



Así, para la Corte Arana fue "un paramilitar puro" que no actuó como un simple tercero colaborador de las Autodefensas, sino que estuvo "camuflado en el servicio público" con el fin de contribuir en la cooptación del Estado por parte de las autodefensas. "Participó de crímenes propios de la organización armada ilegal, en la que mantuvo influencia por haber sido fundador", dice el alto tribunal.



Es por esto que la Corte Suprema planteó un conflicto de competencias, que deberá ser dirimido por la Corte Constitucional, afirmando que es a esta corporación y no a la JEP a la que le corresponde seguir teniendo el conocimiento de las actuaciones contra Arana.



A través de varios escritos a la JEP, Arana le manifestó a esta jurisdicción su interés de someterse a ella con el fin de acceder a la libertad transitoria, condicionada y anticipada, en calidad de agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública.



En febrero de este año la Subsala Dual Primera de la Sala de Definiciones Jurídicas se pronunció sobre la solicitud de acogimiento que presentó Arana, y decidió aceptarlo y negarle provisionalmente la libertad transitoria.



Al cuestionar la competencia de la JEP para admitir a Arana, la Corte Suprema de Justicia rechazó que esa justicia hubiera asumido el caso y, por lo tanto, objetó la entrada de Arana a esa jurisdicción. Según el alto tribunal, no se puede permitir que "paramilitares puros" y personas condenadas o procesadas por conductas sin conexidad con el conflicto armado sean admitidas en esa justicia.



"La defraudación del sistema de justicia transicional por parte de dichos sujetos, bajo el pretexto de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, no solo repercute en la deslegitimación del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, sino que implica un debilitamiento de la justicia ordinaria", dijo la Sala de Casación Penal de la Corte.



JUSTICIA