La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Libia Amanda Palacio, capturada en Medellín junto a Álvaro Córdoba, el hermano de la congresista Piedad Córdoba.



Estas dos personas fueron requeridas por el gobierno de Joe Biden para responder por narcotráfico, ya que habrían participado de una red de envíos de droga a ese país. De esa solicitud se desprendió un operativo para dar con ellos en la capital antioqueña por parte del grupo SIU, de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía.



La luz verde de la Corte Suprema para que Palacio responda ante la Corte Distrital de

Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York fue mixta.



Es decir, por el delito de concierto para importar narcóticos, mientras que fue rechazada por los cargos de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y concierto para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.



Para el gran jurado de Estados Unidos que siguió este caso, desde julio de 2021 hasta febrero de este año, al parecer concertó con más personas -entre ellas Córdoba Ruiz- para "contravenir las leyes de narcóticos de los Estados Unidos".



Eso en lo que tiene que ver con el primer cargo, no obstante, en los otros dos no se aprobó el concepto porque de materializarse, "acaecieron exclusivamente en el territorio colombiano", por eso, la Corte le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que averigüe cualquier conducta irregular frente a los dos cargos mencionados.



El concepto de 40 páginas emitido por la Sala Penal del alto tribunal en el caso de Libia Amanda Palacio ahora seguirá su curso ante el Gobierno Nacional, el cual es el que firma el pedido de extradición. En el caso de Córdoba Ruiz, el presidente Gustavo Petro ya firmó el documento para enviarlo a Estados Unidos.



Sin embargo, la defensa presentó un recurso de reposición argumentando por qué debe evaluarse la extradición por cargos relacionados a narcotráfico. Mientras tanto, el hermano de la senadora del Pacto Histórico permanece en el pabellón de Extraditables de la cárcel La Picota, de Bogotá.



Hasta el momento, la decisión frente al recurso presentado no ha sido dada a conocer por parte del Gobierno Nacional.

