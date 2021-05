Dos años después de su fuga, Corte avala extradición de 'Santrich'

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición del disidente guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, solicitada por el gobierno de los Estados Unidos.



'Santrich' es solicitado para que comparezca en juicio por delitos de narcotráfico ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.



(Le puede interesar: Las fechas claves que cambiaron el rumbo del polémico caso Santrich)



La Sala Penal de la Corte Suprema determinó que sí es procedente la entrega de 'Santrich', como desertor armado del Acuerdo para la Paz firmado por el Gobierno Nacional con las Farc, porque, entre otras razones, las conductas de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes que le son imputadas en el extranjero carecen de connotación política.

Según la Corte Suprema, la decisión que en su momento tomó la Jurisdicción Especial para la Paz de negar la extradición de 'Santrich' no le impedía pronunciarse sobre este pedido de extradición ya que las circunstancias cambiaron.



Hernández Solarte es requerido por delitos de concierto para delinquir agravado y

tráfico de estupefacientes que, según la acusación de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, habría cometidos entre junio del 2017 y abril del 2018.



(Le puede interesar: Fiscalía habla sobre el misterioso origen de droga del caso 'Santrich')



Según la acusación, 'Santrich' , hizo parte de una organización de narcotráfico que operó desde Colombia para el envío de cocaína hacia los Estados Unidos.



Para la Corte Suprema, en este caso no opera la prohibición de extraditar a

exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc por cuenta del proceso de paz pues la misma JEP declaró a 'Santrich' el 13 de septiembre de 2019 como desertor armado manifiesto del proceso de paz.



(Le puede interesar: Contrapunteo entre JEP y exfiscal Martínez por audios de caso Santrich)



Esto, dice la Corte, lo llevó a perder cualquier beneficio de la justicia transicional. la Sala Penal señaló que en caso de que 'Santrich' sea capturado nuevamente, ya se contará con el concepto de extradición por parte de esta Corporación, quedando entonces supeditada la utilización del mismo al momento en que sea aprehendido nuevamente en territorio nacional.



En julio de 2019, la Sala Especial de Instrucción ordenó la captura internacional de 'Jesús Santrich' luego de que no asistiera a la indagatoria que le fue programada a ese día por cuenta del proceso por presunto tráfico de drogas por el cual fue inicialmente capturado en abril de 2018 cuando era entonces líder de la desmovilizada guerrilla.



(Lea además: Las claves del duro ataque de 'Santrich' en contra de Timochenko)



En agosto de 2019, luego de su desaparición, 'Santrich' apareció en un video junto con 'Iván Márquez', rearmado y anunció la creación de una nueva guerrilla.



justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET