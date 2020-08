Por segunda vez, Sala de Instrucción termina sin decisión sobre Uribe

En la tarde de este lunes los magistrados de la Sala de Instrucción se reunieron de forma virtual y extraordinaria para intentar tomar una decisión sobre la ponencia que les entregó el magistrado César Reyes Medina, en medio del proceso que sigue la Corte Suprema de Justicia contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque la sesión comenzó en la tarde, se levantó horas después sin una decisión frente al futuro de Uribe, investigado por los delitos de presunto soborno a testigos y fraude procesal. En la mañana de este martes volverán a reunirse en otra sesión extraordinaria.



Desde hace varios días los magistrados recibieron la ponencia de Reyes, que define la situación jurídica del expresidente. Así, los magistrados deben decidir si hay suficientes elementos para ordenar una medida de aseguramiento contra Uribe, ya sea restrictiva o no de su libertad, y si continúan el proceso o lo archivan.



En esa decisión están participando cinco magistrados de la Sala de Instrucción: además de Reyes, que es el ponente, están Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, Misael Fernando Rodríguez Castellanos y el presidente de esa Sala, Héctor Javier Alarcón Granobles.

La única magistrada de la Sala de Instrucción que no participa es Cristina Lombana, ya que ella está impedida en este proceso.



Como para tomar una decisión en la Sala Plena se necesitan los votos de al menos cuatro magistrados y en la decisión participan cinco, si no llegaran a esa votación tendrían que llamar a un conjuez.



Después de resolver la situación jurídica de Uribe, si se decide mantener la investigación, el alto tribunal seguirá practicando más pruebas, tanto las ordenadas por el alto tribunal como las pedidas por la defensa, para tomar una decisión en la que defina si lo llama finalmente a juicio, o si archiva el proceso.



La evaluación que la Corte está haciendo del proceso de Uribe se da en momentos en los que un juez debe definir si envía a prisión a Diego Cadena, quien era abogado de Álvaro Uribe, y a quien la Fiscalía le imputó cargos la semana pasada –junto con el abogado Juan José Salazar- por supuestamente haber ofrecido un soborno de 200 millones al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, así como ayuda jurídica al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que declararan a favor de Uribe y en contra de Iván Cepeda.



Justamente la investigación de la Sala de Instrucción contra Uribe, así como contra el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, se da porque supuestamente intentaron torcer el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que el expresidente estuvo detrás del nacimiento del Bloque Metro en Antioquia. Monsalve era hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, de la que los Uribe Vélez fueron propietarios.



Ante la Corte Suprema de Justicia, y a través de su defensa encabezada por el abogado Jaime Granados, Uribe ha dicho que no se cumplen los requisitos para ordenar una medida de aseguramiento. También le pidió al alto tribunal que si ordenaba una medida de este tipo, no fuera restrictiva de su libertad.



La defensa también ha dicho que en el caso no se encontraron indicios graves en ninguno de los seis eventos que se relacionan en el expediente. Así, sobre las visitas de Diego Cadena a testigos, la defensa ha dicho que según las mismas

interceptaciones en el caso queda claro que Uribe no conocía de los aspectos puntuales de lo que hacía su abogado. Incluso, el mismo Uribe ha dicho que no conocía que Cadena les hubiera ofrecido pagos o ayuda a testigos. Esa versión ha sido replicada por Cadena, quien ha dicho que el elxpresidente no tenía conocimiento de lo que él llama ayudas humanitarias, y no sobornos, para los exparamilitares con los que habló.



